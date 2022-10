La star de Hollyoaks, Gemma Merna, dévastée par la mort de son « bébé Paige » alors qu’elle perd sa bataille pour la santé

L’ANCIENNE star des Hollyoaks, Gemma Merna, a révélé que son chien bien-aimé Paige était décédé.

L’actrice – qui était surtout connue pour avoir joué Carmel McQueen dans le feuilleton Channel 4 de 2006 à 2014 – a partagé son chagrin après que son chien soit malheureusement décédé après un certain nombre de problèmes de santé.

La star de la télévision a déclaré que Paige s’était paisiblement éclipsée entourée de sa famille.

Partageant une série de photos avec le mignon animal de compagnie, Gemma a écrit un hommage sincère en écrivant: “Ce matin, nous avons dû dire au revoir à notre magnifique bébé Paige.

“Cette belle fille a été le chien le plus magnifique, loyal, aimant, confiant et bien élevé que j’aie jamais rencontré.

“Je dis toujours que mes chiens m’ont été envoyés pour me donner des leçons et Paige m’a appris à être forte, à continuer la vie quand c’est difficile, à faire confiance, à aimer beaucoup et à me détendre.”

Gemma a déclaré que son amie à quatre pattes souffrait de tachycardie, d’arthrite et de pancréatite et que son état avait commencé à se détériorer.

Elle a poursuivi: «Nous savions que cela allait arriver car elle lutte contre la vieillesse depuis un certain temps.

«Elle était aveugle, souffrait de tachycardie, d’arthrite et de pancréatite, mais elle était tellement déterminée à ne pas se laisser retenir par cela, elle a continué à avancer et à trouver son chemin, étant aveugle, j’avais l’habitude de dire «pas à pas» pour qu’elle monte et en bas des escaliers et elle l’a fait parfaitement, elle allait dans son bol pour manger sa nourriture, puis entrait et sortait du jardin puis retournait dans son lit, son endroit heureux toute seule.

“Nous avions pris rendez-vous pour la laisser partir il y a 2 semaines mais papa l’a soignée, elle avait toute sa nourriture préférée, son amour, ses câlins et elle a essentiellement dit non pas encore !

“Mais hier, elle a soudainement chuté et nous savions qu’il était temps.

“Nous sommes restés avec elle toute la nuit et l’avons emmenée chez nos incroyables vétérinaires ce matin.

“Ils l’avaient rendu parfait pour elle, elle avait un lit sur lequel s’allonger, elle mangeait des os de sauce pendant que nous l’embrassions et la câlinions, lui disions combien nous l’aimions et elle a ronflé et s’est endormie entourée de moi et de son père.”

L’actrice a dit qu’ils étaient reconnaissants pour les souvenirs qu’ils partageaient, mais a admis qu’elle allait terriblement lui manquer.

“Nous sommes tellement chanceux d’avoir pu donner à nos deux filles la fin la plus paisible, la plus aimante et la plus spéciale de leur vie”, a-t-elle poursuivi.

“J’ai toujours eu peur de la mort, mais mes belles filles m’ont montré que non, c’est paisible, doux et beau entouré de vos proches.

“Elle va nous manquer comme une folle, ça me manque déjà de l’entendre dans la maison mais je sais qu’elle et Phoebe sont ensemble, Phoebe la dirige comme elle l’a toujours fait.

“Ma petite Paige, merci de nous tous pour les 13 années les plus incroyables et merci d’avoir montré à la nouvelle génération votre amour et votre gentillesse, nous vous aimons maintenant et pour toujours.”

Après huit ans sur Hollyoaks, son alter-ego a été tué dans une dramatique explosion de train.

Mais en janvier, la star a envoyé les fans dans une frénésie lorsqu’elle a révélé qu’elle se remettait derrière la caméra – mais n’a pas mentionné l’émission / le film.





Partageant un selfie miroir glam avec ses 120 000 followers, Gemma a déclaré: « Ravi de reprendre le tournage. Souhaite moi bonne chance. #actrice #tournage #journéedefilmage #reconnaissant #j’ai hâte.

En octobre, WGM Atlantic Talent & Literary Group a publié un tweet de félicitations sur le nouveau rôle de Gemma.

Le compte Twitter a déclaré: “Félicitations à notre merveilleuse @gemmamerna qui a été confirmée pour la prochaine série ou ‘Brassic’ @skytv .”

Brassic a été créé sur Sky One en août 2019.

La comédie dramatique a connu trois séries à succès et en filme actuellement une quatrième.

Il met en vedette des personnalités comme Joe Gilgun, Damien Molony, Tom Hanson, Aaron Heffernan et Ryan Sampson.

Après son passage à Hollyoaks, Gemma a joué dans un épisode de Doctors en 2017.

Elle est également apparue dans un certain nombre d’émissions de télé-réalité telles que All Star Family Fortuntes, Splash! et pratiquement célèbre.

Mais Gemma a rapidement troqué son style de vie de showbiz pour devenir professeur de yoga.

Sa bio Instagram indique qu’elle est une coach accréditée pour l’esprit et le bien-être, professeur de yoga, professeur de méditation et actrice.

La star du savon a récemment lancé sa dernière entreprise appelée Mind and Wellness.

La communauté en ligne est destinée aux personnes qui souhaitent exercer leur esprit. Gemma offre aux gens la possibilité de s’inscrire pour avoir accès à des conseils sur la façon de protéger votre bien-être mental.

