La star de Hollyoaks est vidée alors que son mariage se termine secrètement après cinq ans

Une star de HOLLYOAKS a été vidée après la fin de son mariage de cinq ans.

James Sutton incarne John Paul McQueen dans le feuilleton Channel 4 et s’est marié avec Rachael Collin après s’être rencontré au festival musical de Glastonbury il y a huit ans.

Une star de Hollyoaks a été vidée après la fin de son mariage de cinq ans[/caption]

Mais maintenant, le Sunday Mirror rapporte que James, 40 ans, et Rachael ont discrètement divorcé.

James a confirmé à la publication : « Rachael et moi avons eu une relation merveilleuse et mariage. C’était très triste mais amical, et nous restons amis.

Une source a ajouté : « James et Rachael ont connu un mariage très heureux mais, comme de nombreux couples peuvent s’en rendre compte, leur relation est devenue tendue pendant le confinement.

« James est aux yeux du public, tandis que Rachael préfère rester à l’écart des projecteurs et, après huit années fantastiques ensemble, ils ont décidé qu’ils étaient mieux en tant qu’amis.

« Pour l’instant, James se concentre sur le travail. Ils ont encore beaucoup d’amour l’un pour l’autre.

Le couple s’est rencontré dans le camping zone de Glastonbury, et James a déjà expliqué comment il avait fait le premier pas.

Il a déclaré : « Je regardais cette fille gonfler un matelas gonflable avec une pompe à pied et je me suis dit : « J’ai une pompe électrique dans mon sac, je pourrais être un héros ici ». Alors je suis allé vers moi et j’ai dit : « Excusez-moi, voulez-vous emprunter ma pompe ? »

James a rejoint Hollyoaks pour la première fois de 2006 à 2008, avant de revenir de 2012 à 2017.

Il est récemment revenu à la série en 2019 et fait toujours partie du casting.