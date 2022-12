La star de Hollyoaks est dévastée et demande de l’aide aux fans alors qu’un animal de compagnie adoré disparaît

Une star de HOLLYOAKS a été dévastée et a supplié les fans de l’aider après la disparition de son animal de compagnie adoré aujourd’hui.

James Sutton a profité de ses histoires Instagram pour appeler à l’aide pour ses abonnés après la disparition de son chat Ralph.

James a révélé que son chat avait disparu

La star a déclaré que son chat Ralph avait disparu

James, 39 ans, qui est surtout connu pour avoir joué John Paul McQueen dans le feuilleton de Channel 4, a appelé ses fans à l’aide.

La star a profité de ses histoires Instagram pour supplier ceux qui vivent dans sa région de “gardez un œil sur lui”.

“Ralph a disparu”, lit-on dans la publication Instagram, initialement partagée par un ami. “S’il vous plaît, gardez un œil sur lui.”

“Il n’est pas pucé et n’a pas de collier”, a poursuivi le message, montrant une photo d’un chat noir et blanc aux yeux verts.

“S’il vous plaît, aidez à trouver Ralph, si vous savez où Ralph pourrait être, parlez à James Sutton.”

James a ensuite partagé une photo de plus près du chat, alors qu’elle remerciait ses fans pour leurs “gentils conseils”.

“Merci à tous d’avoir partagé mon histoire et pour vos bons conseils”, a écrit James. “Aucun signe de lui pour le moment mais je vis dans l’espoir.”

James est surtout connu pour avoir joué dans Hollyoaks, mais a également interprété Ryan Lamb dans le feuilleton ITV Emmerdale.

Plus tôt cette année, la star a montré son incroyable transformation corporelle après avoir perdu une pierre.

Il a fièrement révélé son physique musclé après être allé au gymnase et avoir révisé son programme de conditionnement physique.

La star de la télévision a partagé un cliché avant et après pour montrer aux fans les progrès.

James a mis en ligne une image seins nus et a déclaré qu’il se sentait “malheureux et démotivé” avant de modifier son style de vie.

Sur la deuxième photo, il a montré ses biceps bombés après avoir atteint son objectif de remise en forme – disant qu’il “s’estimait”.

James a écrit : « 2019 – Malheureux. Démotivé. Complexé. 2022 – Trouvé un style de vie et un programme qui me convient.

“J’ai plus d’énergie. Je dors mieux. Je me sens mieux. Je suis plus motivé. Plus productif.

« Je garde la tête haute. Je regarde les gens dans les yeux. Je m’estime. J’ai retrouvé mon ambition. Il n’est jamais trop tard pour commencer.



James a demandé à ses fans de l'aider à retrouver son chat