Une star de HOLLYOAKS a décroché un rôle majeur aux côtés d’un grand acteur hollywoodien deux ans après que son personnage ait été tué dans le feuilleton.

L’acteur a joué le beau gosse Brody Hudson et a été tué par Warren Fox, qui l’a percuté avec une voiture et l’a laissé mourir.

Photos de Chaux

Les fans se souviendront de l’acteur dans le rôle de Brody Hudson dans Hollyoaks[/caption]

Instagram

Le joueur de 31 ans a joué dans Hollyoaks pendant quatre ans et a également joué deux petits rôles dans Emmerdale pendant son mandat de comédien.

Depuis qu’il a quitté le feuilleton, Adam Woodward a pris une pause pour se consacrer à sa formation d’ostéopathe.

En juin, nous avons révélé que la star du feuilleton avait quitté la scène et travaillait comme thérapeute manuelle, se concentrant sur la technique d’ostéopathie de la méthode Kasser.

Adam s’appelle Eliteosteo sur Instagram et a créé une page pour promouvoir son entreprise.

Mais maintenant, il est sur le point de jouer dans une nouvelle émission télévisée avec le légendaire acteur hollywoodien Jon Voight.

Jon est surtout reconnu pour ses rôles dans des films classiques tels que Midnight Cowboy et Mission Impossible.

Adam s’est rendu sur Instagram pour annoncer la nouvelle passionnante avec une photo de lui en coulisses avec ses camarades de casting.

Il a sous-titré le message : « C’EST UN WRAP ! Quitter le dernier projet après une transformation physique et mentale totale. Quelle aventure folle avec les gens les plus extraordinaires, honnêtement, j’ai hâte que les gens voient ce que nous avons réussi à créer au cours des 4 dernières semaines.

Il a poursuivi : « Je suis si heureux que quelque chose puisse être si bon, ça me rend si triste de le quitter. Bienvenue aux nouveaux amis et à la nouvelle famille.

Les fans étaient ravis d’apprendre que la star du feuilleton préférée des fans serait bientôt de retour à l’écran.

Dans la section commentaires, l’un d’eux a écrit : « Bravo Adam !! Je suis ravi de vous voir jouer à nouveau.

Un deuxième a ajouté : « Je le défonce Adam ! Je suis ravi de vous regarder.

Un troisième écrit : « Rouler avec les gros canons ! Allez.”

Un quatrième a ajouté : « Écrasé ! Bravo Adam.

Un cinquième a fait écho : « Il va grand ! Vas-y mon garçon.

Adam a joué Brody dans Hollyoaks de 2017 à 2021 et a filmé ses scènes d’ouverture à Ibiza. Ils seraient basés sur les premières scènes de Daniel Craig dans le rôle de James Bond dans Casino Royale.

Son arrivée a fait sensation et, quelques mois plus tard, Adam a été sélectionné pour l’homme le plus sexy aux Inside Soap Awards.

Adam a été impliqué dans une histoire difficile pendant son séjour à Hollyoaks, son personnage Brody révélant qu’il avait été maltraité lorsqu’il était enfant par Buster.

Puis, en 2021, Hollyoaks a publié une bande-annonce montrant Brody se faire heurter par une voiture. Dans son dernier épisode, il a été renversé et tué par Warren Fox, ivre.

Adam a déclaré après sa sortie : «[Brody’s] heureux, chanceux, son attitude insouciante a rapidement été interrompue et son passé est revenu le hanter sous la forme de Buster.

«Je chérirai toujours le temps passé à travailler sur le scénario des abus pour l’impact positif que nous avons tous eu et pour l’accueil qu’il a réservé au public.

“Mon temps passé à jouer à Brody m’a donné des souvenirs que je n’oublierai jamais et des amis que je garderai toute ma vie.”

Il a ajouté : « Si vous avez aimé Brody ou si vous l’avez détesté, sachez simplement que j’apprécie que vous le regardiez. Au revoir, Brody et merci pour tout.