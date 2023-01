La star de Hollyoaks, Davinia Taylor, montre une incroyable perte de poids de trois pierres avec des photos avant et après

La star de HOLLYOAKS, Davinia Taylor, a montré son étonnante refonte corporelle après avoir perdu TROIS pierres.

La star de 45 ans s’est glissée dans un bikini noir et a partagé ses progrès continus sur instagram.

Promettant son programme de réinitialisation du Nouvel An, l’ancienne actrice de Hollyoaks a partagé un avant et un après pour rappeler à ses abonnés tout le chemin parcouru.

Davinia, qui a arrêté l’alcool en 2009, a révélé qu’elle avait complètement changé sa vie après la mort déchirante de sa mère et qu’elle était passée d’une taille 16 à une taille huit.

Davinia a montré à quel point elle est incroyable aujourd’hui[/caption] Davinia Taylor / Instagram

L’actrice de Hollyoaks a déclaré que sa prise de poids était due aux produits chimiques dans sa nourriture[/caption]

Davinia, qui a repris son rôle dans Hollyoaks en 2017, affirme que “compter les produits chimiques” au lieu des calories lui a permis de perdre du poids.

Lors d’une précédente interview sur This Morning, Davinia, qui est maman de quatre garçons, a déclaré : « Vous ne comptez pas les calories, vous devez compter les produits chimiques. Ce que j’ai fait au fil des ans, c’est… parce que je mange en dépression… »

Elle a ajouté : “Quand je suis bouleversée ou stressée, je prends des glucides, et c’est une forme de biohacking. Mais fondamentalement, vous essayez de pirater vos hormones pour améliorer votre humeur.

Ainsi, pour faire face à la mort de sa mère, au lieu de se tourner vers l’alcool, qu’elle a arrêté il y a 13 ans, elle s’est appuyée sur le confort des glucides et des aliments sucrés.

Mais elle affirme que sa mauvaise alimentation, qui comprenait de l’huile végétale ou de l’huile de graines, déclenchait sa dépression et la faisait prendre du poids.

Elle a poursuivi: «Et celle que j’ai découverte – plus que le sucre croiriez-vous – est que l’huile végétale et l’huile de graines vous rendent réellement déprimé. Ce n’est pas censé être dans notre alimentation, mais c’est partout.

En faisant la promotion de son livre Its Not A Diet, qui est sorti en 2021 et était un best-seller numéro un, elle a ajouté : « Et quand j’ai coupé ça, mon corps a commencé à mieux fonctionner. Et je pouvais métaboliser la nourriture que je stockais et m’en débarrasser… Et puis améliorer mon humeur et commencer à faire de l’exercice.

Davinia a expliqué que ce processus s’appelle le biohacking où vous entraînez la relation de votre cerveau avec la nourriture pour éviter de trop vous faire plaisir.

Elle a poursuivi en disant qu’elle avait changé son «microbiome intestinal» et qu’elle était maintenant «métaboliquement flexible», de sorte qu’elle pouvait désormais manger une part de pizza au lieu de la totalité.

Lorsqu’on lui a demandé comment les gens pouvaient suivre le processus de biohacking, elle a répondu : « Vous pouvez faire de petites choses comme des douches froides qui changent vos hormones. Mon mantra est : “nourrissez le cerveau et le corps suivra”.

Ce n’est pas la seule bataille que Davinia a dû surmonter. Davinia a été forcée de mettre son style de vie de fête légendaire derrière elle lorsqu’elle était en instance de divorce avec son ex-mari Dave Gardener.

À l’époque, en raison de son alcoolisme, Dave a obtenu la garde complète de leur fils Grey.

Parlant de l’humiliation, elle a récemment déclaré : “Cette humiliation pour être honnête qui m’a incitée à rester sobre et à poursuivre le programme… c’était un catalyseur qui m’a emmenée dans les profondeurs de la dépression, le soutien que j’ai reçu était monumental. Je pense que je serais mort.

Davinia a éliminé les huiles végétales et de graines de son alimentation[/caption] Instagram

Davinia est magnifique dans un bikini noir[/caption]