La star de Hollyoaks, Daisy Wood Davis, révèle son horreur après qu’une étagère soit tombée sur son bébé

La star de HOLLYOAKS, Daisy Wood Davis, a révélé son horreur après qu’une étagère soit tombée sur son bébé.

La femme de 32 ans a partagé ce qui s’est passé avec ses abonnés sur les réseaux sociaux dans un clin d’œil franc en serrant son petit garçon, Asa.

Instagram/@daisy_wood_davis

Daisy Wood Davis s’est ouverte sur l’accident terrifiant de son fils[/caption] Instagram/@daisy_wood_davis

L’actrice a partagé un regard sur l’étagère après qu’elle soit tombée[/caption] INSTAGRAM

Daisy Wood Davis et Luke Jerdy ont tous deux joué dans Hollyoaks[/caption]

L’actrice de Hollyoaks avait l’air de pleurer avec du mascara taché sous les yeux.

Daisy a écrit: « La parentalité n’est pas une blague. J’ai passé la sacrée sieste à me disputer avec mon comptable (toute autre histoire).

« Je l’ai ensuite réveillé pour que sa bibliothèque tombe sur nous (Dieu merci, j’étais là pour l’empêcher de tomber sur lui).

« Puis 20 minutes plus tard, il est tombé par la porte d’entrée. Il va bien mais mes nerfs sont à bout de souffle et je voudrais l’envelopper dans du coton, le garder sur ce canapé et me faire une perfusion de vin IV s’il vous plaît et oui, mon visage est complètement taché de larmes pendant que je pleurais après les 3 événements.

Daisy, qui a joué Kim Butterfield dans le feuilleton à succès jusqu’à, a ensuite partagé un regard sur l’étagère qui était tombée au sol.

Des livres ont pu être vus éparpillés un peu partout après l’incident, et la star a ajouté : « Cela aurait pu être vraiment dangereux et finalement de ma faute, alors je suis vraiment déçu de moi-même, mais bon, c’est la maternité.

« J’espère que cela vous rappellera de vérifier que vos étagères ne sont pas trop remplies et qu’elles sont aussi sécurisées que possible. »

Daisy a ensuite remercié sa légion de fans d’avoir vérifié si elle allait bien après l’incident, tout en partageant leurs propres histoires d’accidents avec leurs enfants.

La star partage son adorable bébé avec son mari Luke, qui a incarné Jesse Donovan dans Hollyoaks.

Le petit garçon Asa est arrivé tôt lorsque Luke s’est rendu sur Instagram pour révéler que son fils était né en septembre et non en octobre, en 2021.

Parallèlement à un claquement du petit pied du bébé, Luke a écrit : « Asa Sean Wood-Mehdizadeh est née le mardi 28 septembre à 9 h 50 – la même date que mon grand-père, décédé le même mois qu’Asa a été conçue.

« La chanson qui jouait sur notre haut-parleur quand il est né était » Back to Life « de Soul II Soul, qui était complètement aléatoire car Spotify avait commencé à mélanger des chansons similaires à la dernière jouée.

« Asa signifie ‘guérisseur’ en hébreu et j’ai l’impression qu’il m’a déjà apporté tant de guérison, à moi et à ma famille. »

Instagram

Le vrai couple de savon a accueilli leur bébé en 2021[/caption]