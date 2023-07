La star de Hollyoaks, Adam Rickitt, décroche un nouveau rôle de feuilleton vingt ans après les débuts de Coronation Street

ADAM Rickitt a décroché un tout nouveau rôle de feuilleton – vingt ans après son apparition sur Coronation Street.

L’homme de 45 ans jouera dans Doctors, un feuilleton de la BBC, alors qu’il fera son retour sur le petit écran.

Adam Rickitt a décroché un rôle dans Doctors

L'acteur est bien aimé pour son passage à Corrie

Un initié a déclaré: « Adam était parmi les meilleurs acteurs de feuilleton du pays, ce n’était donc qu’une question de temps avant qu’il ne décroche un nouveau rôle.

« Il est vraiment ravi de se lancer dans Doctors et les patrons ont hâte de voir comment les téléspectateurs vont réagir face à lui.

« Adam a passé beaucoup de temps à travailler sur son bar mais est en mesure de se remettre à jouer maintenant. »

L’idole des années 90 dirige le micro-bar du Cheshire Dexter & Jones avec sa femme Katy, journaliste de Good Morning Britain.

L’entreprise branchée vend plus de 450 types différents de bières artisanales et 150 variétés de gin, et Adam est très impliqué.

Avant de diriger le bar, Adam était célèbre pour avoir joué le beau gosse de Corrie Nick Tilsley, qu’il a joué de 1997 à 1999, puis de 2002 à 2004.

À l’époque, les rideaux blonds d’Adam et son pack de six déchirés lui donnaient le statut de idole.

Il a quitté le feuilleton pour la première fois en 1999 pour commencer une carrière musicale, signant un contrat de six albums avec Polydor bien qu’il n’en ait sorti qu’un, Good Times.

Son premier single Breathe est de nouveau passé au numéro cinq mais l’album n’a atteint que 41 dans les charts et Adam a ensuite été abandonné.

En 2014, il rejoint le groupe pop 5th Story sur The Big Reunion avant d’endosser le rôle de Kyle Kelly dans Hollyoaks en 2017 jusqu’au suicide déchirant de son personnage.

Andrew Barr – Le Soleil Glasgow

Adam a lancé une carrière musicale et était un véritable idole[/caption]