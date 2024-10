La star de « Hold Your Breath », lauréate d’un Tony Award, qualifie Sarah Paulson de « l’une des plus grandes actrices de notre génération »

Retenez votre souffle avec Sarah Paulson (maintenant sur Disney+ au Canada, Hulu aux États-Unis) est une histoire d’horreur/thriller qui se déroule dans l’Oklahoma, à l’époque du Dust Bowl des années 1930. Pour la co-vedette de Paulson, Annaleigh Ashford, lauréate d’un Tony Award, c’est la combinaison « inhabituelle » d’une « œuvre sincère » dans le genre qui fait que ce film se démarque.

« Je pense que tous les grands films d’horreur, les plus grands, ont des fils d’humanité et de cœur, et celui-ci avait les deux », a déclaré Ashford. Yahoo Canada sur ce qui l’excitait dans le projet. « Je pense donc que c’est une pièce vraiment spéciale. »

Photos de projecteur Regardez Hold Your Breath sur Disney+ avec des forfaits à partir de 7,99 $/mois 8 $ chez Disney+

Dans Retenez votre souffle Paulson incarne Margaret Bellum, une mère qui élève ses filles Rose (Amiah Miller) et Ollie (Alona Jane Robbins) dans leur ferme, après que le mari de Margaret ait déménagé pour travailler. Même si cela semble être le moment idéal pour Margaret et leurs filles de rejoindre son mari, alors que les tempêtes de poussière s’installent, Margaret ne quittera pas la ferme car sa troisième fille, Ada, a été enterrée sur la propriété après être décédée de la scarlatine.

Ashford incarne la sœur de Margaret, Esther, qui a trois garçons. Mais son plus jeune est malade, ce qui suscite de grandes inquiétudes, et Esther fait également face au traumatisme de la perte de son mari.

Lorsque Margaret rencontre un visiteur inconnu, Wallace Grady (Ebon Moss-Bachrach), qui dit qu’il est un prédicateur doté de capacités de guérison, nous voyons comment sa présence mystérieuse affecte Margaret et sa famille.

Sarah Paulson dans RETENEZ VOTRE SOUFFLE. (Photos de projecteur)

Travailler avec Sarah Paulson est un « frisson »

Parlant de sa collaboration avec Paulson, Ashford a qualifié sa co-vedette de « l’un des plus grands acteurs de notre génération ».

« C’est toujours excitant de jouer avec elle », a déclaré Ashford. « Le fait que ces deux personnages féminins aient des arcs parallèles, mais dans des directions opposées, je pense que c’était une écriture vraiment intelligente et belle. »

« En tant qu’acteur également, c’était vraiment agréable de jouer un personnage qui trouve un peu de lumière et un peu d’espoir au fur et à mesure que l’histoire avance. À mi-chemin de mon parcours en tant que personnage, j’abandonne, ce qui est quelque chose d’assez inhabituel à jouer en tant qu’acteur. … Mais jouer quelqu’un qui a été racheté et qui peut l’être était un bel exemple d’espoir, surtout pour une femme de cette époque. »

Ashford a également souligné qu’il y avait deux récits « extraordinaires » qui parcouraient ce film. L’un porte sur l’impact humain sur le changement climatique et l’autre sur la santé mentale.

« Quand vous dérangez la Terre Mère, elle vous répond », a déclaré Ashford. « Le Dust Bowl a été une catastrophe climatique extraordinaire provoquée par l’homme, et la plupart des gens ne le savent pas. Je pense donc que c’était important parce que c’est quelque chose que nous traversons en tant qu’humains en ce moment, à l’époque où nous vivons. vie. »

« L’autre fil narratif qui était vraiment beau était la conversation sur la santé mentale et l’isolement. Cela s’appliquait tellement à notre expérience avec le COVID, et ce film a été écrit juste avant le COVID, et il s’appelle littéralement Retenez votre souffle« .

L’actrice américaine Annaleigh Ashford arrive pour la 75e cérémonie des Emmy Awards au Peacock Theatre de LA Live à Los Angeles le 15 janvier 2024. (Photo de Robyn BECK / AFP) (Photo de ROBYN BECK/AFP via Getty Images)

« La terre a répondu »

Alors que le film se déroule à l’époque du Dust Bowl, la production a eu sa propre petite tempête de poussière pendant le tournage du film.

« Le décor sur lequel nous avons travaillé était un terrain au milieu de Santa Fe, au Nouveau-Mexique. [where] nous avons vraiment créé l’environnement du Dust Bowl », a révélé Ashford. « Nous avons donc dû défricher ce petit lopin de terre et construire la maison qui est dans le film. »

« Et pendant que nous tournions, parce que nous avions profané la terre, la terre a répondu, et nous avons eu une véritable petite tempête de poussière qui a gardé tout le monde à l’intérieur pendant quelques heures. Je n’étais pas là ce jour-là, mais je recevais des SMS. de tout le monde qui disait : « Nous avons une véritable petite tempête de poussière. Pouvez-vous le croire ? Et c’était juste un exemple primordial de la Terre Mère qui disait : « Ne nous faites pas ça. » J’ai donc vraiment ressenti la terre, j’ai ressenti l’histoire de la terre. »