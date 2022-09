La star de Holby City, Camilla Arfwedson, accouche et partage une adorable photo de son fils nouveau-né

L’actrice de HOLBY City, Camilla Arfwedson, a partagé le premier cliché adorable de son fils nouveau-né.

La star de BBC One, qui jouait le fougueux Dr Zosia March, n’a révélé sa grossesse que le mois dernier – quelques jours avant sa date d’accouchement.

Instagram

L’actrice de Holby City, Camilla Arfwedson, a donné naissance à son premier enfant[/caption]

Instagram

La star de la BBC a accueilli l’adorable “bébé Auro” dans le monde[/caption]

Camilla, 40 ans, a maintenant révélé un cliché super mignon de son premier-né dormant dans son berceau.

On le voit enveloppé dans une couverture verte et blanche à côté d’une mousseline à imprimé étoilé.

Révélant le nom de son fils, la favorite de Holby a jailli dans sa légende: “3 semaines de bébé Auro .”

Les fans et les amis se sont précipités pour la féliciter, avec une écriture : “Tellement belle .”

Un deuxième a mis : « Félicitations !! Qu’il est mignon! J’espère que tu vas bien mon amour ? Xd. »

Un troisième a alors célébré : « Un grand bravo – si parfait .”

Le mois dernier, Camilla a expliqué qu’elle et son mari Jack Hawkins avaient hâte d’accueillir un petit garçon dans deux semaines.

Les fans de théâtre connaîtront Jack grâce à son rôle de dentiste Christopher Dockerill dans Call The Midwife de la BBC.





Camilla a posté une photo d’elle debout devant une maison avec une main touchant sa bosse.

La star a écrit: «J’ai toujours pensé que la grossesse était un voyage incroyablement privé et j’ai résisté à partager le mien sur les réseaux sociaux, mais avec deux semaines avant que nous rencontrions notre petit garçon, je me suis dit pourquoi pas.

“De plus, des amis incroyablement attentionnés ont décidé de m’organiser une baby shower surprise “discrète” qui n’était pas du tout discrète.”

Elle a ajouté: “(en vous regardant @jahjahwalsh @oliwalsh @jasonstraker @jimmyslocum @charloteeelliswatson).

“Juste joyeux, émouvant et complètement merveilleux à tous points de vue. Alors voici pour célébrer la vie et toutes les bonnes choses .”

Elle a été rapidement félicitée par ses amis et anciennes co-stars.

Jack et Camilla se sont rencontrés pour la première fois en 2016 lorsqu’il est apparu comme l’un de ses patients sur Holby et ils se sont mariés en secret trois ans plus tard.

Parlant précédemment de son mariage, elle a déclaré: “C’était une cérémonie discrète à Londres mais c’était vraiment charmant. C’était super.”

Bbc

Camilla a joué le fougueux Dr Zosia March dans le drame de la BBC[/caption]

Instagram

Camilla a accueilli son premier enfant avec la star de Call The Midwife Jack Hawkins[/caption]

Instagram

Camilla, 40 ans, n’a révélé sa grossesse que le mois dernier[/caption]