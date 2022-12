La star de HIT 2, Adivi Sesh, expose le côté obscur du népotisme dans l’industrie cinématographique telugu: “Les étrangers ne peuvent pas auditionner pour les rôles principaux, unke ek-ek family mein dus-dus hero hote hain”

Adivi Sesh, qui est connu pour avoir joué le rôle de Bhadra dans l’opus magnum de SS Rajamouli, Baahubali, son thriller de tueur en série Telugu récemment sorti HIT 2 et Major plus tôt cette année, s’est ouvert sur le népotisme dans l’industrie cinématographique Telugu. L’acteur a déclaré qu’il avait commencé à co-écrire ses propres films car il n’y a pas de culture d’audition dans l’industrie car tous les rôles principaux sont joués par des acteurs appartenant à des familles de films populaires.

L’acteur a révélé que les étrangers ne sont pas considérés pour les rôles principaux et qu’ils se voient souvent confier des rôles de quatrième ami du héros ou d’autres personnages similaires. Il était très fatigué de ce processus et voulait avoir un certain contrôle sur celui-ci. Il a donc fini par écrire ses propres rôles dans des films en collaboration avec les réalisateurs. Il a dit qu’en général, les rôles principaux sont réservés et qu’il n’y a pratiquement pas d’auditions pour cela.

“Quatre de mes six derniers films ont été co-écrits par moi, en collaboration avec le réalisateur. Quand tu viens de l’extérieur, les gens ne te proposent pas. Tu n’es pas considéré. J’en avais marre. Upar se wahan par ek-ek family mein dus-dus hero hote hain. (Là, chaque famille de film a dix héros). Donc, pour qu’un bon scénario vous parvienne, vous êtes comme le choix numéro 53. Et il n’y a que 20 bons scénarios donc il est devenu plus facile de commencer à écrire”, a déclaré Adivi à Bollywood Hungama.

Pendant ce temps, HIT 2 devrait sortir en hindi le 30 décembre. Réalisé par Sailesh Kolanu, le film sera distribué par Grandmaster et B4U dans tout le pays. Le film voit Adivi Sesh jouer un flic qui enquête sur un meurtre. Le film Telugu est sorti sur les écrans le 2 décembre et a très bien fonctionné avec des spectacles à Hyderabad.

Le troisième film de la franchise serait en préparation avec l’acteur Nani faisant partie du casting. Il est également le producteur de la série HIT. On dit que l’histoire ressemble étrangement à la tristement célèbre affaire de meurtre de Shraddha Walkar qui a secoué l’Inde. Il s’agit de la deuxième sortie d’Adivi cette année après le succès de Major, sorti plus tôt cette année dans différentes langues.