La star des Hills, Jason Wahler, et sa femme, Ashley, attendent leur deuxième enfant.

Jason, 34 ans, a annoncé la nouvelle sur Instagram lundi avec un doux cliché du couple en train de s’embrasser tout en tenant une échographie.

« Surprise !! Le plus récent ajout à notre famille arrive en juin 2021! » il a écrit.

Jason Les collines les costars ont afflué aux commentaires pour féliciter le couple, avec Audrina Patridge enthousiasmée: « Tellement excitée pour vous les gars !! 🙂 »

“Omg yay !!!!!!!!!!! Toutes nos félicitations!!! » Whitney Port a ajouté, tandis que Talan Torriero a posté: « Yewww! »

Le couple – qui sont déjà parents d’une fille de trois ans, Delilah – a révélé qu’Ashley était enceinte de 20 semaines et qu’ils attendaient un garçon.

« Nous allons avoir un garçon! » ils ont annoncé lors d’une apparition commune sur E! Nouvelles’ Pop du jour.

Ashley, 31 ans, a montré sa bosse grandissante et a déclaré: « Je me sens bien. J’ai 20 semaines, je suis en fait à mi-chemin. »

Ils ont expliqué qu’ils avaient annoncé la nouvelle du bébé à leurs membres du casting de The Hills: New Beginnings, ajoutant que Brandon Thomas Lee était « probablement le plus excité ».

Jason – qui sortait avec Lauren Conrad sur Laguna Beach et The Hills – a également taquiné que le prochaine deuxième saison de l’émission MTV est la «meilleure» à ce jour.

« De toutes les saisons auxquelles j’ai jamais été associé, je pense que c’est la meilleure », a-t-il déclaré.

« Tout le monde doit se connaître et se reconnecter. Cette saison est définitivement beaucoup plus brute et réelle. »

Jason et Ashley se sont mariés en 2013 et ont accueilli leur premier enfant, Delilah, quatre ans plus tard.

Ils ont dit Divertissement ce soir à l’époque: «Nous sommes incroyablement amoureux!

«Nous sommes tellement excités de commencer ce nouveau chapitre de notre vie et nous n’avons jamais pensé que nous pourrions aimer quelqu’un autant.

Jason a dit Nous hebdomadaire en 2018, la parentalité a connu des «hauts et des bas», mais c’est la «plus grande joie».

« C’est incroyable. Nous sommes bénis. Elle est littéralement notre plus grande joie dans nos vies », a-t-il déclaré.

«Nous sommes simplement heureux de pouvoir créer des souvenirs. Je pourrais y aller [on] pendant des heures à parler d’elle!

Le fondateur de Widespread Recovery a lutté contre la dépendance à l’alcool pendant des années et a célébré sa sobriété en décembre après une rechute.

«Je veux que vous sachiez si vous êtes là-bas et que vous avez des difficultés, n’abandonnez pas vous-même, il n’y a pas de honte à tendre la main et à demander de l’aide», a-t-il écrit sur Instagram.

«C’est la meilleure chose que j’ai faite et j’ai la vie la plus incroyable et la plus incroyable aujourd’hui. Je suis éternellement reconnaissant.

«Par la grâce de Dieu, mon incroyable épouse, ma famille et mes amis qui ne m’ont jamais abandonné, j’ai pu être résilient et travailler extrêmement dur. Et cela dit, j’ai aujourd’hui un an d’abstinence.»