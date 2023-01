La star de Highway Thru Hell Jamie Davis dans un accident sur Yellowhead Hwy

Une star de Highway Thru Hell a été impliquée dans un accident impliquant plusieurs véhicules sur l’autoroute 5, juste à l’extérieur d’Avola, en Colombie-Britannique, dimanche 8 janvier.

L’éminent opérateur de dépanneuse Jamie Davis n’a pas été blessé dans l’accident, a déclaré Great Pacific Media, l’éditeur de la série de télé-réalité, dans un communiqué.

Aucun blessé grave n’a été signalé, mais les services d’urgence ont été appelés sur les lieux de la collision. L’autoroute a depuis rouvert.

L’équipe de production de Highway Thru Hell a déclaré qu’elle n’était pas sur place lors de l’incident.

L’autoroute Yellowhead connaît une visibilité limitée, un brouillard dense et une pluie verglaçante lundi, selon Drive BC

L’entreprise de remorquage et de transport de sauvetage lourd de Davis est située à Hope, en Colombie-Britannique.

Il a grandi immergé dans l’industrie du remorquage et avait l’habitude de voyager dans le camion de son père lorsqu’il était enfant.

Davis a déclaré qu’il aimerait remercier les intervenants d’urgence pour leur service et les fans de la série pour leur inquiétude.

Black Press Media a contacté Jamie Davis Motor Truck and Auto pour un commentaire.

