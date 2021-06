La star de High School Musical, Larry Saperstein, se présente comme bisexuelle mais demande aux fans « est-ce vraiment si inattendu que ça ? »

High School Musical: The Musical: La star de la série Larry Saperstein est devenu bisexuel.

Le joueur de 23 ans a demandé aux fans « est-ce vraiment si inattendu que ça ? »

Larry est devenu bisexuel dans une vidéo TikTok

L'acteur est surtout connu pour avoir joué dans High School Musical: The Musical: The Series

La star de Disney a pris TIC Tac pour partager les nouvelles mardi.

Dans le agrafe, Larry s’est reposé sur un oreiller pendant que la chanson International Super Spy de The Backyardigans jouait et le texte au-dessus de lui disait: « Joue un personnage avec une petite amie à la télévision. »

Larry a regardé autour de lui et a hoché la tête en direction de la chanson avant que le texte à l’écran ne lise: « Is bi irl. »

Le clip s’est terminé alors qu’il faisait un signe de paix à la caméra.

L’acteur a sous-titré le post: « Est-ce vraiment si inattendu que la #fierté. »

Il a partagé la vidéo au début du mois de la fierté

Larry a également fait allusion à sa sexualité dans un tweet mardi

Son annonce est intervenue au début du mois de la fierté, qui est célébré tout au long du mois de juin.

Larry a semblé taquiner les nouvelles sur Twitter avant de publier la vidéo TikTok, comme il l’a écrit: « T moins 30 jours pour comprendre comment faire glisser afin que je puisse regarder avant la fin du mois. »

Le tweet s’est terminé par un emoji du drapeau de la fierté gaie.

Larry joue actuellement le rôle de Big Red sur le Disney+ série originale High School Musical: The Musical: The Series, qui est une retombée des populaires High School Musical Movies.

Il joue dans la série en tant que Big Red

High School Musical: The Musical: The Series créée en 2019

Il a joué dans la série depuis ses débuts sur le service de streaming en 2019.

Dans la série, son personnage entretient une relation amoureuse avec le personnage de Julia Lester, Ashlyn Caswell.

Avant que Larry ne devienne bisexuel, sa co-star Josué Bassett s’est également ouvert sur sa sexualité de manière personnelle Publication Instagram.

Julia joue l'intérêt amoureux de son personnage dans la série

Parallèlement à un clip de lui-même en train de chanter, le jeune homme de 20 ans a écrit : « Toute ma vie, les gens m’ont raconté ma sexualité. Les gens m’ont fait honte pour des choses dont ils ne savent rien. Je veux dire merci à ceux d’entre vous qui défendent amour et acceptation.

« la toxicité, la haine et la négativité en disent moins sur le sujet, mais en disent beaucoup plus sur ceux qui le crachent. »

L’acteur a poursuivi: « Nous sommes en 2021. nous sommes la génération de l’amour et de la croissance, il est temps que nous commencions à agir comme ça. que tu m’aimes, me déteste ou me damne, je t’aime tout de même.

« aimez qui vous aimez sans vergogne. c’est bien de toujours savoir qui vous êtes. la vie est trop courte pour laisser l’ignorance et la haine gagner. Je choisis l’amour.

️🧡💛💚💙💜 »