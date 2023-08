La star de HGTV, Tarek El Moussa, rompt son silence après avoir été accusé par des habitants de North Hollywood, en Californie, de les avoir expulsés à des fins personnelles.

La star de « The Flipping El Moussas » s’est rendue sur Instagram vendredi pour expliquer le projet dans lequel il est impliqué, contestant les récentes accusations selon lesquelles il expulserait des habitants.

« S’il vous plaît, laissez-moi clarifier quelque chose concernant un nouveau projet. Je suis l’un des partenaires de NoHo 138 travaillant sur l’achat de la propriété Hartsook à North Hollywood pour le réaménagement », a commencé sa déclaration.

« Même si je suis traîné pour de fausses accusations et des idées fausses, mes intentions sont de faire le bien, et j’espère que nous pourrons nous concentrer sur le positif et les faits. »

TAREK EL MOUSSA DITCHES ‘LONELY VACANCES’ GRÂCE À LA FEMME HEATHER: ‘NE JAMAIS RETOURNER’

NoHo 138 reprend des bungalows sur Hartsook Street à Los Angeles, où les résidents vivent depuis des décennies, selon FOX 11. Pour construire le complexe de luxe de 138 unités, le projet nécessite de démolir plusieurs de ces bungalows, selon le magazine People.

Un locataire du quartier de North Hollywood a exprimé sa frustration à FOX 11.

« Il le fait légalement », a déclaré un locataire au point de vente. « Ce n’est tout simplement pas juste, et cela détruit la vie des gens pour qu’il puisse gagner son argent. »

« L’ensemble du processus a été et continuera d’être géré conformément à la loi, et les locataires existants continueront d’être traités avec respect et légalité. » — Tarek El Moussa

« Les avis aux locataires ont été signifiés par le propriétaire actuel, pas par moi ou les partenaires de NoHo 138. Je n’expulse personne. Nous n’avons pas publié les documents de réinstallation de la loi Ellis », a ajouté le communiqué d’El Moussa sur les réseaux sociaux.

UTILISATEURS DE L’APP CLIQUEZ ICI POUR INSTAGRAM POST

Dans sa déclaration, El Moussa a déclaré que la ville de Los Angeles « a déterminé qu’une nouvelle structure doit être construite sur les lieux et a demandé que les structures soient supprimées conformément à la section 1946 du Code civil de Californie ».

« Les partenaires de NoHo 138 ont tenté d’entrer en contact avec les locataires restants pour avoir une discussion à l’amiable concernant les accords de déménagement définitifs », a ajouté El Moussa. « Les partenaires de Noho 138 ont également contacté l’avocat représentant les locataires de Hartsook pour demander de l’aide pour faciliter une rencontre entre les deux parties. Nos intentions sont de travailler avec les locataires pour leur offrir une excellente opportunité tout en contribuant à améliorer le quartier. «

El Moussa a déclaré que l’objectif de NoHo 138 est de « construire un nouveau complexe d’appartements sûr et vierge » qui comprendra également 14 unités à faible revenu.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

« L’ensemble du processus a été et continuera d’être géré conformément à la loi, et les locataires existants continueront d’être traités avec respect et légalité », a-t-il poursuivi. « J’ai hâte d’être un excellent ajout et voisin de la communauté. »

Selon People, El Moussa et ses partenaires – sa société d’investissement, TEM Capital ; la société de l’épouse Heather Rae Young, HEM Capital ; et d’autres – devraient commencer la construction dans le quartier de North Hollywood en 2024.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Le représentant d’El Moussa n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires supplémentaires de Fox News Digital.