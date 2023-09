La star de HGTV, Tarek El Moussa, détaille sa « lutte massive » contre le divorce, le cancer et la dépendance aux stéroïdes

La star de HGTV, Tarek El Moussa, parle franchement de ses nombreux combats au fil des ans, détaillant dans un nouveau livre comment il s’est « reconstruit » après avoir lutté contre le cancer, la toxicomanie et un divorce « très public ».

« J’ai commencé à me renseigner sur l’immobilier et j’ai même décroché ma propre émission de télévision sur HGTV », a déclaré l’homme de 42 ans dans une vidéo Instagram publiée jeudi à propos de son nouveau livre. « J’ai eu deux beaux enfants et je pensais que j’étais au sommet de ma forme jusqu’à ce qu’on me diagnostique deux cancers différents et que je vive un divorce très public. »

Il a déclaré que malgré « la lutte massive », « je me suis reconstruit, j’ai rencontré l’amour de ma vie, j’ai lancé sept entreprises à succès, deux émissions de télévision à succès, j’ai eu mon troisième enfant et j’ai atteint des objectifs que je n’aurais jamais cru possibles. »

Lorsqu’il était plus jeune, une blessure à l’épaule a ruiné une « carrière prometteuse de baseball avant même qu’elle ne commence » pour El Moussa, le poussant à boire, indique la description du livre.

« Finalement, une nuit, Tarek a décidé de ne pas boire et est sorti pour regarder le ciel nocturne pour la première fois depuis qu’il s’en souvenait. C’est à ce moment-là qu’il a décidé que sa vie devait changer – beaucoup. Et vite », a déclaré le La description ajoute.

Dans le livre, la star de « Flipping El Moussas » parlera également de ses combats contre le cancer de la thyroïde et des testicules, d’une « blessure invalidante au dos, de sa dépendance ultérieure aux stéroïdes et de son long et durement gagné vers la guérison ».

« Flip Your Life : Comment trouver des opportunités en cas de détresse : dans l’immobilier, les affaires et la vie » sera publié en février.

En 2018, El Moussa a déclaré au Dr Drew sur son podcast qu’il avait subi un « double coup dur » en souffrant des deux cancers en même temps en 2013, trois ans seulement avant que lui et son ex-femme Christina Hall ne se séparent.

El Moussa a déclaré qu’il y avait « tellement de facteurs qui ont contribué » à la fin de leur relation, notamment l’achat et la rénovation d’une maison, leur émission de télévision et leur renommée. Cependant, il a ajouté qu’après son cancer, « mes niveaux hormonaux étaient bas, et je ne me sentais pas très bien la plupart du temps et je n’étais tout simplement pas la meilleure personne que j’aurais pu être », affirmant que tous ces facteurs « lentement ». nous a séparés. »

Il a déclaré que la couverture médiatique de leur divorce était « horrible », mais qu’ils ont continué à travailler ensemble sur « Flip or Flop » après leur divorce, et que leur relation professionnelle est finalement devenue « de plus en plus facile ».

Ils partagent deux enfants : Taylor, 13 ans, et Brayden, 8 ans.

Il a déclaré que devenir accro aux stéroïdes était « la pire chose que j’ai jamais faite, qui était 100 fois pire qu’un cancer ».

« J’étais fatigué et mes niveaux de thyroïde – je pensais que cela venait de ma thyroïde ou de mon cancer des testicules, alors je suis allé chez ce médecin Botox, une clinique hormonale à qui mon ex m’a dit d’aller vérifier et la prochaine chose que je sais, c’est que je Je m’enfonce une aiguille dans le cul et je prends des stéroïdes. »

« C’était horrible », a-t-il ajouté, affirmant qu’il prenait « beaucoup trop de testostérone ».

Il a déclaré à Fox News Digital plus tôt cette année qu’après ses cancers, il s’était blessé au dos « et j’ai perdu environ 60 livres, et je prenais tous ces opiacés. J’étais, vous savez, je n’allais pas bien. C’est ce que les gens Je ne comprends pas – vous savez, de 2013 à 2016, c’était l’enfer. Vous savez, j’ai combattu deux cancers, j’ai résisté à la chirurgie. J’avais affaire à tous ces problèmes hormonaux. Et honnêtement, j’ai perdu mon chemin. J’ai perdu qui » Je l’étais. Quand je me suis regardé dans le miroir, je ne savais plus qui j’étais. »

El Moussa a épousé Heather Rae Young en 2021 et les deux ont accueilli leur premier enfant ensemble en janvier, un garçon nommé Tristan.

El Moussa a ajouté à Fox News Digital : « Honnêtement, je veux dire, c’est le plus heureux, sans conteste, le plus heureux que j’ai jamais été de ma vie. Vous savez, j’aime être dans la quarantaine. J’aime être établi. J’aime » Ma famille. J’aime ma femme. J’aime mes enfants. Je ne pourrais pas être plus heureux, et c’est la vérité. «