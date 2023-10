Heather Rae El Moussa parle franchement de son combat pour la santé.

La star de HGTV et épouse de Tarek El Moussa a découvert qu’elle souffrait d’une maladie auto-immune qui la rendait gravement malade.

“Je me souviens avoir dit à mon assistant : ‘J’ai l’impression d’être mort'”, a déclaré El Moussa à TODAY.com. “Mon cerveau était tellement fatigué. Mon corps était tellement fatigué. J’étais tout le temps épuisé et aucune quantité de sommeil ne pouvait améliorer la situation.”

LA STAR DE HGTV, TAREK EL MOUSSA, SE RAPPELLE « D’avoir touché le fond » et d’avoir perdu son chemin : « JE NE SAIS PLUS QUI J’ÉTAIS »

La star de “Selling Sunset” a expliqué qu’elle avait ressenti des symptômes graves quatre mois après l’accouchement, après avoir remarqué une baisse spectaculaire de sa production de lait et qu’elle éprouvait constamment une fatigue intense.

El Moussa, 36 ans, a noté que sa santé avait un impact profond sur les jours où elle devait être devant la caméra pour des émissions comme “The Flipping El Moussas”.

“Le tournage a été absolument brutal, car je pouvais à peine me lever du lit”, a déclaré El Moussa.

Sans tenir compte de ses symptômes, El Moussa se souvient s’être dit qu’elle était “probablement juste dans le brouillard à cause du cerveau de maman”.

Après avoir consulté un médecin, la star de l’immobilier a reçu un diagnostic de maladie de Hashimoto, une maladie auto-immune courante dans laquelle le système immunitaire attaque la glande thyroïde, provoquant des symptômes tels que l’épuisement et la prise de poids, selon l’Institut national du diabète et du système digestif et rénal. Maladies.

TAREK EL MOUSSA ET HEATHER RAE JEUNE FILS DE BIENVENUE : « NOTRE BÉBÉ GARÇON EST ICI »

Une fois que les médecins ont diagnostiqué chez El Moussa une maladie auto-immune, elle a déclaré qu’elle était « en état de choc total ».

El Moussa a reçu des médicaments pour soigner sa maladie et depuis, elle « se sent beaucoup mieux ».

Heather Rae et Tarek El Moussa ont accueilli leur premier enfant ensemble plus tôt cette année, un petit garçon prénommé Tristan.

REGARDER : TAREK EL MOUSSA SUR COMMENT A ÉTÉ LA VIE AVEC SON NOUVEAU BÉBÉ ET SA FAMILLE RECOMPOSÉE

En février, El Moussa a partagé certaines des joies et des difficultés d’être une nouvelle maman, notamment la difficulté d’allaiter son bébé de trois semaines à l’époque à cause de sa langue, de ses joues et de ses lèvres.

TAREK EL MOUSSA ABANDONNE LES « VACANCES SOLITAIRES » GRÂCE À SA FEMME HEATHER : « NE JAMAIS RETOURNER »

“J’ai eu de nombreuses nuits de larmes au début, parce que je me levais à 3 heures du matin pour essayer de le nourrir et je me sentais tellement vaincue”, a-t-elle admis sur Instagram.

“Je suis en mode hibernation maman depuis quelques semaines, mais je profite d’un peu d’air frais aujourd’hui avec mon amoureux”, a-t-elle écrit au début d’une longue légende accompagnée d’une photo d’elle assise dehors avec son fils.

UTILISATEURS DE L’APPLICATION CLIQUEZ ICI

La star de “Selling Sunset” a poursuivi en expliquant que Tristan avait un lien sur la langue, sur les joues et sur les lèvres, ce qui rendait difficile la prise du sein et la succion. Le nouveau-né avait également la jaunisse.

Tristan consommait tellement d’énergie à essayer de se nourrir qu’il perdait du poids, a-t-elle expliqué.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

“Il y a maintenant deux semaines que nous avons réparé son frein de langue et il prend si bien le sein du côté gauche et nous travaillons toujours sur le côté droit en utilisant des positions non traditionnelles qui m’ont été montrées par les bébés fées”, a-t-elle déclaré. , recommandant un spécialiste en lactation aux mamans choisissant d’allaiter.

Elle a déclaré que même s’il n’y avait pas “beaucoup de temps pour prendre soin de soi”, elle avait alors suggéré aux mères qui allaitent de se concentrer sur “la nutrition et l’hydratation”.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Tarek partage également deux enfants avec l’ex-Christina Hall : Taylor, 13 ans, et Brayden, 8 ans.