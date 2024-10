La star de HGTV, Christina Hall, énumère la maison du Tennessee dans laquelle son ex vivrait : « Vous pensez à mon argent »

Rejoignez Fox News pour accéder à ce contenu Vous avez atteint votre nombre maximum d’articles. Connectez-vous ou créez un compte GRATUITEMENT pour continuer la lecture. En saisissant votre adresse e-mail et en appuyant sur Continuer, vous acceptez les conditions d’utilisation et la politique de confidentialité de Fox News, qui incluent notre avis d’incitation financière. S’il vous plaît, mettez une adresse email valide.

Christina Hall a critiqué son ex Josh Hall en annonçant qu’elle avait inscrit sa maison dans le Tennessee.

La star de télé-réalité de 41 ans a partagé jeudi sur son histoire Instagram qu’elle vendait sa ferme à Leiper’s Fork pour 4,5 millions de dollars. Josh, 44 ans, vit dans la résidence depuis leur séparation en juillet.

« Ma maison du Tennessee est officiellement à vendre », a écrit la personnalité de la télévision sur une image de la maison. « Enthousiasmé pour une nouvelle entreprise dans les affaires et l’immobilier ! »

Christina a acheté la ferme, où elle tourne sa série HGTV « Christina in the Country », en février 2021 avant de rencontrer Josh. Dans les documents judiciaires qu’elle a déposés en juillet, l’ancienne de « Flip or Flop » a répertorié la maison comme un « intérêt de propriété distinct », ainsi que d’autres actifs, y compris sa maison de Newport Beach, en Californie, et une autre propriété dans le Tennessee.

Christina a précédemment déclaré qu’elle utilisait la ferme comme propriété de location pendant les périodes où elle n’y séjournait pas. L’ancien couple a convenu que Josh pourrait rester dans la résidence à moins qu’elle ne soit louée, selon un document juridique déposé en septembre et obtenu par Revue populaire.

Dans une publication de suivi sur son histoire Instagram, Christina a écrit : « Je suppose que ‘Leiper’s Fork’ va bientôt devoir disparaître de la bio. »

Le commentaire semblait faire référence à la bio Instagram de Josh, dans laquelle il indique « Leiper’s Fork » comme emplacement actuel. En août, des sources ont confirmé à Fox News Digital que Josh avait quitté le comté d’Orange, en Californie, la maison qu’ils partageaient autrefois.

« Il s’agit d’essayer de prendre tout ce que vous pouvez… Avec votre esprit sur mon argent et mon argent sur votre esprit… » — Salle Christina

« Il est bientôt temps de revenir à la réalité… Vous vous souvenez quand vous disiez que vous ne me voleriez jamais, moi ou mes enfants, et que vous seriez simplement heureux dans une camionnette avec votre chien ? Je suppose que les plans ont changé », a ajouté Christina, avec un visage pensif. émoji.

« Il s’agit d’essayer de prendre tout ce que vous pouvez… Avec votre esprit sur mon argent et mon argent sur votre esprit… », a-t-elle écrit, ajoutant un emoji de sac d’argent.

L’allégation de vol semblait faire référence à Christina. accusant son ex-mari de transférer 35 000 $ de son argent sur son compte bancaire personnel le 8 juillet après leur demande de divorce, selon des documents judiciaires obtenus par Fox News Digital.

« Je ne lui aurais pas demandé de m’envoyer mon argent le lendemain de son annonce de notre divorce », a déclaré Christina dans les documents.

Dans un autre post qu’elle a partagé sur son histoire Instagram vendredi, Christina a écrit : « Et oui, cela me vole, moi et ma famille. Me demander un montant obscène de $$ pour un mariage à court terme est factuel. Voler un loyer les revenus de deux de mes seules propriétés et de mes maisons séparées sont factuels (réserver un nettoyeur ne fait pas de vous un gestionnaire immobilier). J’en ai une qui reçoit un % pour son travail réel de gestionnaire immobilier.

« De plus, votre « représentant » est littéralement toujours à l’écart de ses déclarations… essayant de vous faire paraître innocent dans ce… okkk… vous « achetez » des Bentleys, c’est drôle. Un acompte minimum sur une voiture n’achète pas de la merde. .Je suis presque sûr que j’ai effectué tous les paiements sur toutes les voitures. (Et sur tout) et tout le monde le sait de toute façon… et aussi c’est ma page et tant que tu es une petite salope qui cherche de l’or, je n’ai pas d’arrêter de faire quoi que ce soit… tout ce que j’ai dit est exact à 100 % et je n’ai même pas effleuré la surface de votre personnage… », a-t-elle poursuivi.

« La diffamation est une ‘fausse affirmation’… tu as endommagé ta propre réputation, chérie. Tu n’es pas Amber Heard – bien essayé.

« PS, mon autobiographie est en préparation », a-t-elle ajouté.

Le représentant de Christina a déclaré à Fox News Digital qu’ils n’avaient « aucun commentaire » concernant ses récents messages.

Dans un communiqué, un représentant de Josh a déclaré au magazine People : « Josh a répété à plusieurs reprises qu’il voulait gérer le divorce comme un adulte – devant les tribunaux, pas sur les réseaux sociaux et dans les tabloïds. À maintes reprises, Christina a insisté sur le contraire : créant des spectacles publics, mais Josh est toujours resté silencieux. Mais maintenant Christina le diffame. Ce sont des affirmations fausses et diffamatoires. Josh n’a pas volé un centime à elle ou à sa famille, et Christina l’a franchie. Au lieu de répéter les fausses déclarations de Christina, les médias devraient se demander pourquoi Christina continue d’insister pour traiter cette affaire en public plutôt que par le biais de la loi. »

Christina et Josh se sont mariés secrètement en 2021 et ont ensuite eu une cérémonie officielle à Hawaï. Le couple avait prévu de jouer côte à côte dans la prochaine émission, « The Flip Off », qui mettra en vedette Christina’s. ex-mari Tarek El Moussa et son épouse Heather Rae El Moussa.

Christina a été mariée à Tarek de 2009 à 2018. L’ancien couple partage deux enfants, sa fille Taylor et son fils Brayden.

Avant d’épouser Josh en 2021, Christina a finalisé le divorce de son deuxième mari, Ant Anstead. Christina et Anstead se sont mariés en 2018 et partagent un fils ensemble.

Elizabeth Stanton et Christina Dugan Ramirez de Fox News Digital ont contribué à ce rapport.