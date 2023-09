La star de HGTV, Ben Napier, montre une transformation massive en matière de perte de poids à l’occasion de son 40e anniversaire

La star de HGTV, Ben Napier, célèbre un anniversaire marquant en montrant son parcours de perte de poids.

Napier a affiché son physique tonique à l’occasion de son 40e anniversaire avec une photo torse nu, fièrement partagée par sa femme Erin Napier.

« Seigneur seigneur, Big Ben a 40 ans ! » elle a écrit sur son Instagram.

Elle a poursuivi : « Je veux être comme toi, @scotsman.co : ne jamais regarder en arrière ni me sentir triste de voir notre jeunesse s’éloigner, mais me sentir toujours très reconnaissante pour le moment présent. »

Erin a ajouté à quel point son mari a maintenu sa silhouette avec diligence tout au long de l’année, alors qu’elle publiait une photo musclée de lui en train de transpirer au gymnase.

« Tu as travaillé si dur cette année pour réhabiliter ton épaule et tu t’es transformé au passage. Les filles et moi sommes très reconnaissants envers toi. C’est parti pour 50 autres anniversaires ensemble. Je t’aime ! »

L’épouse de Ben a fait référence à l’opération à l’épaule qu’il a subie précédemment, afin de « mieux dormir sur le dos et de réduire sa tension artérielle ».

En mars, Erin a partagé son rétablissement après l’intervention avec une photo de Ben couvert d’animaux en peluche, semblant porter une attelle d’épaule. Elle détenait également une carte de leur fille Helen sur laquelle étaient dessinés plusieurs cœurs.

« Coiffe des rotateurs réparée, éperon osseux rasé, cartilage coupé, meilleure infirmière du secteur », lit-on dans la légende avec une liste d’émojis à carreaux verts.

Au cours du même mois, Erin a fièrement partagé que son mari avait perdu 65 livres sur Twitter, alors qu’il posait à côté de Jay Leno dans un garage automobile.

La star de « Home Town » a parlé franchement de son parcours de perte de poids dans le passé. Au cours d’une récente saison de son émission HGTV, Ben a admis que sa famille était sa motivation pour un mode de vie plus sain.

Les Napier sont mariés depuis 14 ans après s’être mariés en 2008. Le couple partage deux jeunes filles, Helen et Mae.