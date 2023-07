La star de HGTV, Ben Napier, montre une transformation de perte de poids « hardcore »: « Mission accomplie »

La star de HGTV, Ben Napier, s’est radicalement transformée au cours de son parcours de perte de poids et a laissé toute une impression.

L’épouse de Ben, Erin Napier, a partagé une photo du physique aminci de son mari sur les réseaux sociaux, alors qu’elle célébrait son parcours de remise en forme.

« @scotsman.co s’est inquiété de sa santé et de sa forme physique l’hiver dernier avant sa grosse opération à l’épaule qui était en mars afin qu’il puisse mieux dormir sur le dos et baisser sa TA », a posté Erin, 37 ans, sur Instagram, mardi.

HGTV STARS BEN ET ERIN NAPIER DÉTAILLENT LEURS DÉBUTS D’ACTEUR DANS ‘UNE PORTE OUVERTE DE NOËL’: ‘IT FELT CRAZY’

Erin, qui co-anime « Home Town » avec son mari, a accompagné sa légende d’une vidéo de Ben à l’air pimpant dans une chemise boutonnée bleu clair et un pantalon kaki beige. Ben, 39 ans, a montré sa silhouette tonique tandis que la chanson « You Don’t Mess Around with Jim » de Jim Croce jouait en arrière-plan.

« Mission accomplie », a conclu Erin avec un emoji de feu.

UTILISATEURS DE L’APP CLIQUEZ ICI POUR VOIR LA VIDÉO

ERIN, LA STAR DE « HOME TOWN » DE HGTV, « DÉVASTÉE » PAR LA MORT SUBITE DU PRODUCTEUR

La star de « Une journée portes ouvertes de Noël » a répondu au message de sa femme avec le commentaire : « Qu’en pensez-vous, @people ? Puis-je faire à nouveau partie du top 50 ? C’est ma vraie motivation », a répondu Ben, en faisant référence à son long métrage dans People’s 2021. Le numéro de l’homme le plus sexy du monde.

« HOME TOWN » STARS BEN ET ERIN NAPIER SUR LES « AMÉLIORATIONS » QU’ILS NE FONT JAMAIS

En mars, Erin a fièrement partagé que son mari avait perdu 65 livres sur Twitter, alors qu’il posait à côté de Jay Leno dans un garage.

Plus tôt ce mois-là, Erin s’est évanouie devant son mari alors qu’elle prenait une photo de lui torse nu avec la légende « pendant que nous faisions la sieste @scotsman.co nous construisait des chevalets de voyage pour filles », et a ajouté un emoji cœur-yeux.

UTILISATEURS DE L’APP CLIQUEZ ICI POUR VOIR LA PHOTO

REGARDER: ERIN ET BEN NAPIER DISCUTENT DE LA DIFFÉRENCE ENTRE LE TOURNAGE DE LA VILLE NATALE ET LA PRISE DE CONTRÔLE DE LA VILLE NATALE

La star de « Home Town » a franchement parlé de son parcours de perte de poids dans le passé. Au cours d’une récente saison de son émission HGTV, Ben a admis sa motivation pour un mode de vie plus sain – sa famille.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À NOTRE NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

« J’ai deux filles, une en route », a-t-il déclaré lors d’un épisode diffusé avant la naissance de sa petite fille Mae. « Je vieillis. J’essaie de prendre un peu mieux soin de moi. »

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Les Napiers sont mariés depuis 14 ans après s’être mariés en 2008. Le couple partage deux jeunes filles, Helen et Mae.