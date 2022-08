La star de Heart of Stone, Gal Gadot, profite du soleil alors qu’elle affiche des abdos toniques en bikini, les photos deviennent virales

La star hollywoodienne Gal Gadot a fait monter la température sur les réseaux sociaux avec ses photos en bikini. Dimanche, Gadot a partagé une série d’images d’elle-même dans un bikini en bronze, et les fans ne pouvaient pas en avoir assez de ses abdominaux déchirés.

Sur les images, l’actrice de 37 ans est vue en train de se détendre au bord de la piscine. On la voit prendre un bain de soleil tout en sirotant un café dans une tasse. Elle a gardé ses cheveux attachés en chignon.

Les photos de Gadot ont laissé les fans émerveillés par sa beauté. “100% naturel”, a commenté un utilisateur de médias sociaux. “Incroyable”, a écrit un autre. “Regardez vos abdos toniques”, a écrit un internaute.





Gardant la légende simple mais courte, Gadot a laissé tomber une émoticône Sun brillante. Pendant ce temps, sur le front du travail, Gadot a récemment tourné pour le thriller d’espionnage Heart of Stone, qui marque les débuts d’Alia Bhatt à Hollywood.

Récemment, dans une interview accordée à Variety, Alia a raconté comment elle a mis en sac son premier projet hollywoodien. “Mon équipe m’a envoyé le scénario et ils ont dit :” Vous savez, ils aimeraient que vous lisiez le scénario, et si [you’re] intéressé, nous pouvons vous amener à Zoom-rencontrer le directeur. Grâce à Zoom, beaucoup de choses sont devenues possibles. Tu n’as pas besoin de voler [to a meeting]. Vous n’êtes pas obligé de faire une réunion en personne. Vous pouvez faire une réunion virtuelle. J’ai lu le scénario, et bien sûr, j’ai entendu dire que Gal allait jouer dedans et qu’elle le produisait également, ce qui m’a extrêmement excité parce que je suis un grand admirateur de son travail et juste la personne, la force qui elle est.”