La star de HBO, Issa Rae, se souvient d’une expérience “paralysante” avec la dette de carte de crédit

“J’ai été très, vraiment enveloppée dans la dette de carte de crédit au début et j’avais l’impression que cela me pesait. C’était paralysant”, dit-elle.

Rae, qui fait actuellement la promotion son apparition dans la série de vidéos Business Class d’American Express raconte à Make It qu’elle “manquait de compréhension” du processus de création de crédit – les experts recommandent de ne dépenser que ce que vous pouvez vous permettre de payer et de toujours payer vos factures de carte de crédit en totalité et à temps – et s’est rapidement endettée.

“Je pense qu’il est important de bâtir votre crédit, et c’est quelque chose que j’avais besoin d’apprendre”, dit-elle. “J’étais ciblée par les sociétés de cartes de crédit quand j’étais à l’université parce que j’étais leur cible idéale. C’était comme” ok, fille crédule ici. Elle a besoin d’argent, elle est fauchée. “”

En effet, la star de 37 ans de “Insecure” de HBO a déclaré à CNBC Make It qu’en regardant en arrière, elle aurait aimé avoir appris l’importance de gérer son crédit plus tôt alors qu’elle fréquentait l’Université de Stanford.

“Cela a vraiment allumé un feu en moi pour ne plus jamais revivre cela”, a-t-elle déclaré. « C’était l’occasion de recommencer.

Avec sa dette à l’écart, Rae a fait plus attention à ses dépenses et a fait de son mieux pour vivre selon ses moyens.

En plus de cela, elle s’est assurée de payer ses factures à temps, une pratique essentielle pour se constituer une solide cote de crédit.

“Je suis intentionnel d’être comme” je ne vais utiliser cette carte de crédit que pour payer ma facture légère, et je vais mettre cela sur le paiement automatique “, et être capable de gérer ces finances parce que c’est de l’argent que je sais que je avoir », dit-elle. “Ne dépensez pas d’argent que vous n’avez pas.”

Vous voulez gagner plus et travailler moins ? S’inscrire pour le gratuit CNBC Make It: événement virtuel Your Money le 13 décembre à 12 h HE pour apprendre des maîtres de l’argent comme Kevin O’Leary comment vous pouvez augmenter votre pouvoir de gain.

S’inscrire maintenant: Soyez plus intelligent sur votre argent et votre carrière avec notre newsletter hebdomadaire