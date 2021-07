La star de ‘Haseen Dillruba’, Taapsee Pannu, s’est glissée dans le DM de ‘Iron Man’ Robert Downey Jr, voici ce qui s’est passé ensuite

L’acteur de Bollywood Taapsee Pannu a reçu des critiques mitigées pour sa performance dans « Haseen Dillruba », sorti sur Netflix le 2 juillet. La diva de B-town qui ne mâche jamais ses mots a récemment fait une confession franche qui a amusé Internet.

Dans un clip vidéo tourné par la plateforme de streaming pour la promotion du film, Taapsee et Vikrant Massey (le mari de Taapsee dans le film), sont vus passer un test de détecteur de mensonge et se poser des questions, en attendant une réponse honnête en retour.

Au cours de l’interaction, lorsque Vikrant demande à Taapsee si elle s’est déjà glissée dans le DM d’une personne qu’elle ne suit pas, l’actrice a répondu par l’affirmative et a ensuite révélé qu’il s’agissait du DM de « Iron Man » Robert Downey Jr dans lequel elle s’était glissée.

On peut entendre Taapsee dire: « Alors, j’ai envoyé un DM à Robert Downey Jr et personne n’a répondu. J’étais comme, j’ai plus d’adeptes que vous aussi », a-t-elle déclaré.

Regardez la vidéo ici :

Pendant ce temps, Taapsee présentera maintenant ses talents d’actrice dans un prochain film en télougou intitulé « Mishan Impossible ».

Présenté par Matinee Entertainment, le prochain film est écrit et réalisé par Swaroop RSJ. Annonçant la nouvelle, la bannière de production a pris son compte Twitter officiel et a écrit : « Ce ‘Mishan’ est sûrement ‘Impossible’ sans elle. Accueillant le talentueux @taapsee à bord pour #MishanImpossible. »

Les réalisateurs ont également dévoilé l’affiche du film, où Taapsee regarde intensément un écran d’ordinateur portable.

Niranjan Reddy et Anvesh Reddy sont les producteurs de ‘Mishan Impossible’.

Pour les non avertis, Taapsee a commencé son parcours d’actrice avec le cinéma telugu uniquement. « Jhummandi Naadam » était son tout premier film.

Du côté de Bollywood, Taapsee sera ensuite vu dans ‘Rashmi Rocket’, ‘Loop Lapeta’ et ‘Shabaash Mithu’.