Mumbai : Le paquet de talents de Bollywood, l’actrice Taapsee Pannu a été auréolée de gloire avec ses succès consécutifs. L’actrice a franchi une nouvelle étape dans sa carrière en lançant sa maison de production « Outsiders Films ».

Pour Outsiders Films, elle s’est associée à Pranjal Khandhdiya, créateur et producteur de contenu depuis plus de 20 ans. Il a participé à la production de films de renom tels que Super 30, 83, Soorma, Piku, Mubarakan, Azhar et produit également Rashmi Rocket, avec Taapsee.

Ravi du lancement de la maison de production, Taapsee partage : « Je suis ravi de me lancer dans ce nouveau voyage et de diversifier mon amour pour le cinéma avec ma maison de production ‘Outsiders Films’. Ayant mes entreprises commerciales, la gestion me vient naturellement. Par conséquent, j’ai toujours pensé à créer ma propre maison de production. Le public et l’industrie m’ont apporté beaucoup de soutien et d’amour au cours des 11 années de ma carrière. Avec Outsiders Films, mon objectif est de redonner à l’industrie et de responsabiliser les talents qui recherchent une percée et qui n’ont pas d’expérience comme moi. Pranjal et moi sommes impatients d’ouvrir des portes à de nouveaux et nouveaux talents, à la fois devant et derrière la caméra. »

Parlant du nom de la société, Taapsee a déclaré: «Pranjal et moi venons tous les deux de milieux modestes, c’est à ce moment-là que le nom Outsiders Films a cliqué avec nous. Nous visons à produire un contenu significatif, divertissant et de qualité.

Pranjal Khandhdiya a déclaré : « Pour forger un partenariat solide, il faut que deux personnes aient beaucoup de similitudes et en même temps des opinions différentes. C’est là que notre partenariat devient si intéressant. Taapsee et moi avons tous les deux des objectifs similaires, mais avec des opinions et une approche variées . Outsiders Films nous donne l’opportunité de rechercher nos objectifs créatifs tout en nous complétant au travail. »

Outsiders Films fera des productions au sol pour tous les projets dans lesquels ils sont impliqués plutôt que de simplement avoir de simples accords de partage des bénéfices. Le premier projet de la maison de production sera un thriller, avec Taapsee en tête d’affiche.

Taapsee possède également une entreprise de planification de mariage et une équipe de badminton appelée 7 Aces Pune.

Sur le plan cinématographique, Taapsee est prête pour une saison à bloc avec son prochain Looop Lapeta, Rashmi Rocket, DooBaaraa, un film du sud, Shabaash Mithu, et avec beaucoup sous le pipeline.