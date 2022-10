La star de “Harry Potter” Tom Felton révèle qu’il a “toujours eu un amour secret” pour sa co-star Emma Watson

La star de “Harry Potter” Tom Felton a révélé qu’il avait secrètement des sentiments amoureux pour sa co-star Emma Watson.

L’acteur de 35 ans a admis qu’il y avait eu “une étincelle” entre lui et l’actrice de 32 ans dans ses nouveaux mémoires, “Beyond the Wand : The Magic and Mayhem of Growing Up a Wizard”, obtenus par The Evening Standard.

“Je l’aimais et l’admirais en tant que personne d’une manière que je ne pourrais jamais expliquer à personne d’autre”, a-t-il écrit.

Watson a joué l’héroïne Hermione Granger tandis que Felton a dépeint son ennemi juré Draco Malfoy dans la franchise à succès.

STAR TOM FELTON SOUTIENT JK ROWLING ALORS QUE L'AUTEUR REÇOIT DES CRITIQUES CONTINUES DE LA PART DES ACTIVISTES TRANS

Les deux ont partagé la vedette dans les huit films de la série de 2001 à 2011. Dans son nouveau livre, Felton a partagé que leur relation avait d’abord connu un début difficile lorsqu’ils se sont rencontrés en tant qu’enfants acteurs.

Il a rappelé sa première rencontre avec Watson, qui a eu lieu lors d’une audition quand il avait 11 ans et elle en avait 9. Felton a écrit que Watson avait pointé un microphone à perche et lui avait demandé: “Qu’est-ce que c’est?” à quoi il a répondu: “Cela signifie qu’ils nous enregistrent, évidemment.”

“Ma relation avec Emma n’a pas bien commencé”, a admis Felton. “Elle aurait été pardonnée de ne pas vouloir faire grand chose avec moi. C’est devenu pire.”

Felton a écrit qu’il évitait surtout Watson après leur casting et passait ses pauses déjeuner à fumer des cigarettes et à écouter de la musique rap avec d’autres acteurs.

La star de “The Flash” a raconté un incident au cours duquel lui et d’autres membres de la distribution se sont moqués de Watson lorsqu’elle a exécuté une routine de danse pour eux à l’heure du déjeuner.

Il a poursuivi en disant que son groupe était “prévisiblement dédaigneux”. Felton a ajouté qu’ils avaient ricané en se rendant à son spectacle et que le ricanement n’était devenu plus fort que pendant sa danse.

“Nous étions juste des garçons s *****, en grande partie par maladresse et parce que nous pensions que prendre le p *** était cool”, a expliqué Felton.

“Je me sentais un peu ad ** k, et à juste titre. En fin de compte, c’était à l’une des dames de la coiffure et du maquillage de me dire ce qui était quoi.”

Felton et Watson sont finalement devenus des amis proches et le couple fait l’objet de rumeurs d’amour depuis des années. Dans ses mémoires, Felton a expliqué que la spéculation n’était pas entièrement sans fondement.

“J’ai toujours eu un amour secret pour Emma, ​​mais peut-être pas de la manière dont les gens voudraient l’entendre”, a déclaré Felton.

“Cela ne veut pas dire qu’il n’y a jamais eu d’étincelle entre nous. Il y en a certainement eu, seulement à des moments différents.”

Felton a déclaré qu’il avait appris que Watson avait le béguin pour lui pour la première fois quand il avait 15 ans et qu’elle en avait 12. Bien qu’il ait insisté sur le fait que ses sentiments pour Watson étaient purement platoniques, Felton a déclaré que sa petite amie de l’époque soupçonnait le contraire.

“Les rumeurs ont commencé à abonder selon lesquelles il y avait plus dans notre relation que ce que nous laissions entendre. J’ai nié que je l’aimais de cette façon, mais la vérité était différente.”

Il a poursuivi : “Ma petite amie de l’époque a su tout de suite qu’il y avait quelque chose de non dit entre nous. Je me souviens avoir utilisé la vieille phrase familière : “Je l’aime comme une sœur”. Mais il y avait plus que ça.”

Après réflexion, Felton a déclaré qu’il ne pensait pas avoir “jamais été amoureux d’Emma”.

“Mais je l’aimais et l’admirais en tant que personne d’une manière que je ne pourrais jamais expliquer à personne d’autre … nous étions des âmes sœurs.”

“Je sais avec certitude que j’aurai toujours le dos d’Emma et qu’elle aura toujours le mien aussi.”