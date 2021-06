La star de Harry Potter soutient une tombola caritative de 10 £ pour gagner un manoir de Wimbledon à 5 lits et 3,5 millions de livres sterling

La star de HARRY Potter, Jason Isaacs, a mis tout son poids dans une tombola caritative pour gagner un luxueux manoir de Wimbledon d’une valeur de 3,5 millions de livres sterling – près du Court Central.

L’impressionnant tapis londonien comprend cinq chambres, deux espaces de vie, une salle à manger, une salle de sport à domicile et un bureau – et il est à gagner lors d’un nouveau tirage au sort, avec des billets ne coûtant que 10 £.

Le tirage au sort de la maison d’un million de livres d’Omaze vient en aide à l’organisation caritative pour enfants de l’hôpital Great Ormond Street et est soutenu par l’ambassadeur caritatif Isaacs – qui a joué Lucius Malefoy dans la franchise de films Harry Potter.

Décorée dans des tons neutres clairs et lumineux, la propriété présente des finitions de luxe, notamment une cuisine spacieuse et moderne et de larges portes-fenêtres donnant sur le jardin en terrasse.

Le magnifique jardin offre un espace repas en plein air idéal pour se divertir, tandis que le salon familial est l’endroit idéal pour se détendre.

Et les fans de tennis apprécieront cette maison de rêve, car elle est située à quelques pas de l’emblématique All England Club, qui accueille le tournoi annuel de Wimbledon.

Omaze décrit le manoir comme « parfaitement placé pour que vous puissiez profiter de l’animation de la ville et de la tranquillité de la vie du village ».

« Endroit à l’esprit sportif, Wimbledon propose des installations fantastiques, notamment des terrains de golf, des terrains de football, une piste d’athlétisme et des courts de tennis de classe mondiale. Wimbledon et vous pourriez être le match parfait », a déclaré Omaze.

Il existe également de nombreux avantages pour le gagnant, au-delà des clés de la maison emblématique.

Pour adoucir l’affaire, ils recevront également 20 000 £ pour les aider à s’installer, sans avoir à payer d’hypothèque, de droit de timbre ou de transfert de propriété.

Et le nouveau propriétaire peut choisir d’habiter la maison, de la louer ou de la vendre.

Les inscriptions au tirage pour le manoir de Wimbledon sont maintenant disponibles et la tombola est ouverte jusqu’au 21 novembre.

Ailleurs, un luxueux manoir au sommet d’une falaise dans le Devon d’une valeur de 3 millions de livres sterling est également à gagner dans un autre tirage de la maison d’un million de livres d’Omaze.

Le superbe coussin de cinq lits est creusé dans les falaises et surélevé au-dessus des plages de sable du nord du Devon, ce qui en fait la retraite estivale idéale.

Il est également doté d’une piscine à débordement surplombant la plage, d’une vue panoramique sur la mer et d’un mobilier élégant et moderne.

L’extérieur est l’endroit où la propriété brille vraiment, avec une large terrasse à côté de la piscine pour bronzer, ainsi qu’un espace repas en plein air pour se divertir.

La maison de rêve est située dans le pittoresque parc national d’Exmoor, à seulement 18 km des marchés florissants et des pubs de campagne confortables de Barnstaple.

Le premier tirage de la maison Omaze a vu le veuf Ian Garrick gagner une maison d’un million de livres à Cheadle Hulme dans une campagne qui a rapporté 250 000 £ au Teenage Cancer Trust.

Le deuxième tirage a vu la femme au foyer Marilyn Pratt gagner une superbe maison de ville de 3 millions de livres sterling à Londres dans une campagne qui a permis de récolter 1 million de livres sterling pour la British Heart Foundation.