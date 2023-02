La star de “Harry Potter”, Rupert Grint, se souvient du sentiment “étouffant” de travailler sur une franchise pendant une décennie

Après avoir travaillé sur la populaire franchise “Harry Potter”, Rupert Grint a admis qu’il s’était senti étouffé au plus fort de sa carrière.

Grint, qui a joué le célèbre rôle de Ron Weasley dans la série de films basée sur les romans de JK Rowling, a été franc sur son rôle et son impact sur sa vie pendant 10 ans.

“Potter était tellement plein de… [filming] toute l’année, puis nous ferions la promotion le reste du temps. C’était assez suffocant”, a-t-il déclaré lors d’une interview avec Bustle.

“Je voulais faire une pause, réfléchir à tout… C’était une expérience hors du corps pendant un moment, mais je pense que nous avons terminé au bon moment. Si nous avions continué, cela aurait pu se détériorer.”

L’acteur anglais aujourd’hui âgé de 34 ans n’avait que 11 ans lorsqu’il a été choisi pour jouer Ron Weasley. Il avait 22 ans à la fin de la franchise.

Il a continué à exprimer les défis auxquels il était confronté en jouant l’adorable sorcier roux.

“Je ressentais la difficulté d’être vu, d’être éclipsé”, a expliqué Grint au média.

“Dans les films, nous avons fusionné en un seul. À la fin, je jouais moi-même. Les lignes étaient floues.”

Après son rôle dans la franchise “Harry Potter”, Grint a continué à se produire dans des films de théâtre et indépendants. Il a joué avec Lindsay Lohan dans la série “Sick Note” et a été présenté dans les quatre saisons du thriller psychologique “Servant” de M. Night Shyamalan.

Grint a ajouté qu’il “luttait toujours contre” le stéréotype de l’enfant star de “dérailler” après son succès dans “Harry Potter”.

Un autre obstacle qu’il a évoqué était de tenter d’éviter “l’élément compétitif” que les médias ont épinglé sur Grint et ses co-stars, Daniel Radcliffe et Emma Watson. Il a souligné que les gens compareraient constamment leurs carrières.

Malgré les hauts et les bas de la franchise magique, Grint reste reconnaissant d’avoir l’opportunité d’être Ron Weasley.

“Je réponds, si quelqu’un m’appelle Ron… C’est mon deuxième prénom”, a-t-il plaisanté.

Plus tôt cette semaine, il a parlé de lui et de ses co-stars, Radcliffe, qui a joué Harry Potter, et Watson, qui a volé le cœur des fans en tant qu’Hermione Granger, situation unique dans une interview avec GQ Hype.

“Nous essayons toujours de comprendre à quoi ressemble la vie de l’autre côté de cette énorme chose culturelle”, a avoué Grint.