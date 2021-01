La star de Harry Potter, Rupert Grint, dit qu’être père est «  un amour très différent  »

L’acteur Rupert Grint, qui est devenu célèbre en incarnant Ron Weasley dans la populaire franchise Harry Potter, pense que devenir père est un type d’amour très différent.

Grint a accueilli son premier enfant, une fille nommée mercredi avec sa petite amie Georgia Groome en mai de l’année dernière, rapporte femalefirst.co.uk.

« C’était quelque chose dont je n’avais jamais vraiment eu une idée, ce genre d’amour. C’est un amour très différent », a maintenant réalisé Grint.

L’acteur a partagé que le nouveau chapitre de sa vie l’a aidé à «entrer dans l’espace libre» des personnages.

«Le chagrin, ce que signifie perdre un enfant, est inimaginable et indique que vous feriez n’importe quoi pour récupérer votre enfant. Alors oui, cela a certainement aidé à certains égards. Parce que nous avons filmé cette saison en nature de deux moitiés vraiment, à cause de la pandémie (de coronavirus) – j’ai eu le bébé pendant le genre de période où nous étions en lock-out et je suis revenu avec le bébé pour la deuxième partie. C’est très étrange, « Grint, qui a accueilli sa fille lors du tournage de l’émission « Servant », a déclaré comicbook.com.

L’acteur a parlé de l’arrivée de sa fille plusieurs mois après sa naissance. Il a rejoint Instagram et la première photo qu’il a partagée était de lui tenant sa fille.