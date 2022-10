La star de “Harry Potter” Robbie Coltrane se souvient de la distribution : “Merci pour tous les rires”

Robbie Coltrane, plus connu pour avoir joué le sorcier Rubeus Hagrid dans la franchise de films “Harry Potter”, est décédé vendredi dans un hôpital en Ecosse.

Sa mort a été confirmée à Fox News Digital par son agence WME après que son agent Belinda Wright en ait fait l’annonce. Il avait 72 ans.

Les réactions à sa mort de la part de ses anciens camarades de “Harry Potter” ont inondé Internet depuis l’annonce de la nouvelle vendredi matin.

ROBBIE COLTRANE, STAR DE “HARRY POTTER”, MORT À 72 ANS

La star de la franchise Harry Potter, Daniel Radcliffe, a publié une déclaration exprimant à quel point son ami lui manquera, se souvenant de tous les bons moments qu’ils ont partagés sur le plateau.

“Robbie était l’une des personnes les plus drôles que j’ai rencontrées et nous faisait constamment rire quand nous étions enfants sur le plateau”, a déclaré Radcliffe dans un communiqué. “J’ai particulièrement de bons souvenirs de lui gardant le moral sur ‘Prisonnier d’Azkaban’, quand nous nous cachions tous de la pluie torrentielle pendant des heures dans la hutte de Hagrid, et il racontait des histoires et faisait des blagues pour garder le moral.

“Je me sens incroyablement chanceux d’avoir pu le rencontrer et de travailler avec lui et très triste qu’il soit décédé”, a-t-il ajouté. “C’était un acteur incroyable et un homme adorable.”

Emma Watson, qui a joué le rôle d’Hermione Granger, a raconté sa réaction sur son histoire Instagram.

“Robbie était comme l’oncle le plus amusant que j’aie jamais eu, mais surtout, il était profondément attentionné et compatissant envers moi en tant qu’enfant et adulte”, a écrit Watson. “Son talent était si immense qu’il était logique qu’il jouait un géant – il pouvait remplir N’IMPORTE QUEL espace avec son génie.”

“Robbie, si jamais j’arrive à être aussi gentille que tu l’as été avec moi sur un plateau de tournage, je promets que je le ferai en ton nom et en ta mémoire”, a-t-elle ajouté. “Sachez à quel point je vous adore et vous admire. Votre douceur, vos surnoms, votre chaleur, vos rires et vos câlins vont vraiment me manquer. Vous avez fait de nous une famille. Sachez que vous étiez cela pour nous.”

JK Rowling, l’auteur des livres Harry Potter qui ont servi de base aux films, a partagé une photo d’elle et de Coltrane lors d’un dîner sur Twitter et a exprimé la tristesse qu’elle ressentait face à la perte de son ami, le qualifiant d’unique. -un ami gentil et “un talent incroyable”.

“Je ne connaîtrai plus jamais quelqu’un comme Robbie”, a tweeté Rowling. “C’était un talent incroyable, un complet, et j’ai eu plus de chance de le connaître, de travailler avec lui et de rire avec lui. J’envoie mon amour et mes plus sincères condoléances à sa famille, surtout à ses enfants.”

L’ACTEUR DE “HARRY POTTER”, ROBBIE COLTRANE, SERAIT HOSPITALISÉ APRÈS LE VOL

Bonnie Wright, qui a joué Ginny Weasley dans les huit films de Harry Potter, a posté sur Instagram à quel point elle avait le cœur brisé d’apprendre sa mort, remarquant que Hagrid était toujours son personnage préféré et que Coltrane la traitait toujours avec gentillesse et sur un pied d’égalité.

“Hagrid était mon personnage préféré ! Robbie a si brillamment dépeint la chaleur, le sentiment d’appartenance et l’amour inconditionnel de Hagrid pour ses élèves et ses créatures magiques”, a écrit Bonnie. “Robbie m’a toujours traité, moi et mes camarades de casting, quand nous étions petits comme des professionnels égaux sur un plateau de tournage. Un type d’attitude qui a insufflé la confiance et un sentiment d’unité. Merci pour tous les rires. Tu me manques Robbie. J’envoie de l’amour à ton famille. Repose en paix.”

Les jumeaux qui jouaient Fred et George Weasley, James et Oliver Phelps, se sont rendus sur Twitter pour exprimer leur tristesse. Tous deux ont commenté à quel point Coltrane les mettait à l’aise sur le plateau en tant qu’acteurs pour la première fois.

“Les discussions aléatoires sur tous les sujets sous le soleil vont me manquer”, a écrit James sur Twitter. “Et je n’oublierai jamais qu’en septembre 2000, Robbie Coltrane s’est approchée d’un moi de 14 ans très nerveux lors de mon premier jour sur un plateau de cinéma et lui a dit : “Profitez-en, vous serez formidable.” Merci pour ça x.”

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

“Novembre 2001 – Leicester Square, Londres. “Faites tremper ça dans les gars, c’est comme une Rolls-Royce pour votre première voiture” ! Robbie quand il était à côté de moi sur le tapis rouge de la première première de HP”, a tweeté Oliver. “Au fil des ans, nous avons eu de bonnes discussions sur l’histoire et les voyages. Repose en paix Robbie x.”

Matthew Lewis, qui jouait Neville Londubat, a partagé ses sentiments sur Twitter.

“Robbie. Bobser. Il m’a appelé Space Boy. Nous partagions l’amour de la dernière frontière. Il s’en foutait et ça vous faisait toujours sourire”, a-t-il tweeté. “Un géant, à plus d’un titre. Nous avons eu quelques fois x.”

L’acteur qui incarnait Remus Lupin dans la franchise a également rendu hommage à son ami, commentant son fou rire.

“Le rire le plus riche, le plus puissant et le plus espiègle sur le plateau était entièrement de la faute du grand Robbie. Vous êtes aimé pour toujours, cher homme, et il nous manquera beaucoup”, a-t-il écrit.

Ceux qui ne font pas partie de l’univers “Harry Potter” se sont également exprimés.

“J’ai rencontré Robbie Coltrane pour la première fois il y a presque exactement 40 ans”, a tweeté Stephen Fry. “J’étais émerveillé / terrifié / frappé d’amour en même temps. Une telle profondeur, puissance et talent: assez drôle pour provoquer des hoquets et des klaxons impuissants alors que nous faisions notre première émission télévisée, ‘Alfresco.’ Adieu, mon vieux. Tu vas terriblement nous manquer.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Hugh Laurie a écrit : “J’espère qu’il n’y a pas de mal à évoquer des souvenirs : j’avais l’habitude de rouler avec Robbie Coltrane entre Manchester et Londres dans sa MGA en quelque sorte restaurée. Je lui roulais des cigarettes pendant qu’il discourait sur les voies du monde, et Je ne pense pas avoir jamais autant ri ou appris autant de ma vie.”