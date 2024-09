Rejoignez Fox News pour accéder à ce contenu Vous avez atteint votre nombre maximum d’articles. Connectez-vous ou créez un compte GRATUITEMENT pour continuer la lecture. En saisissant votre adresse e-mail et en appuyant sur Continuer, vous acceptez les conditions d’utilisation et la politique de confidentialité de Fox News, qui incluent notre avis d’incitation financière. S’il vous plaît, mettez une adresse email valide.

L’actrice Maggie Smith est décédée « paisiblement » le 27 septembre et Hollywood n’a pas hésité à lui rendre hommage.

Daniel Radcliffe, co-star de Smith dans « Harry Potter », a publié une déclaration honorant la star, qui incarnait le professeur Minerva McGonagall, la directrice de la maison Gryffondor, dans la franchise.

« La première fois que j’ai rencontré Maggie Smith, j’avais 9 ans et nous lisions des scènes de « David Copperfield », qui était mon premier travail. Je ne savais pratiquement rien d’elle, à part que mes parents étaient stupéfaits du fait que je le ferais. travailler avec elle », a déclaré Radcliffe dans une déclaration à Variety.

« L’autre chose que je savais d’elle, c’est qu’elle était une Dame, donc la première chose que je lui ai demandée lorsque nous nous sommes rencontrés était ‘voudriez-vous que je vous appelle Dame ?’ ce à quoi elle a ri et a dit quelque chose du genre « ne sois pas ridicule ! » Je me souviens avoir été nerveux à l’idée de la rencontrer, puis elle m’a immédiatement mis à l’aise. Elle a été incroyablement gentille avec moi sur ce tournage, puis j’ai eu la chance de continuer à travailler avec elle pendant encore 10 ans sur les films « Harry Potter ».

« Elle avait une intelligence féroce, une langue glorieusement acérée, pouvait intimider et charmer en même temps et était, comme tout le monde vous le dira, extrêmement drôle. Je me considérerai toujours incroyablement chanceux d’avoir pu travailler avec elle, et de passer du temps avec elle sur le plateau. Le mot légende est galvaudé, mais s’il s’applique à n’importe qui dans notre industrie, alors il s’applique à elle. Merci, Maggie.

Le roi Charles III a honoré Smith dans une déclaration à GBN vendredi.

« Ma femme et moi avons été profondément attristés d’apprendre le décès de Dame Maggie Smith. Alors que le rideau se lève sur un trésor national, nous nous joignons à tous ceux du monde entier pour nous souvenir avec la plus grande admiration et la plus grande affection de ses nombreuses grandes performances, et de son la chaleur et l’esprit qui transparaissaient sur et en dehors de la scène », indique son communiqué.

Hugh Bonneville, qui a joué aux côtés de Smith dans « Downton Abbey », a déclaré dans une déclaration à l’Associated Press : « Quiconque a déjà partagé une scène avec Maggie témoignera de son œil vif, de son esprit vif et de son formidable talent. Elle était une véritable légende de sa génération et, heureusement, elle vivra dans tant de magnifiques performances à l’écran. Mes condoléances à ses garçons et à sa famille élargie.

Rob Lowe s’est adressé à X, anciennement Twitter, et a écrit : « Je suis attristé d’apprendre le décès de Dame Maggie Smith. J’ai eu l’expérience inoubliable de travailler avec elle ; partager un double-shot, c’était comme être jumelé à un lion. Elle pouvait manger n’importe qui vivant. , et c’était souvent le cas. Mais c’était drôle et en bonne compagnie. Et nous n’avons jamais souffert d’imbéciles, Mme Smith.

George Takei a écrit : « Une grande star du cinéma et de la scène est partie. Maggie Smith, connue plus récemment pour ses rôles inoubliables de comtesse douairière dans Downton Abbey et de professeur McGonagall dans les films Harry Potter, est décédée à l’âge de 89 ans. elle manquera beaucoup aux vieux et aux jeunes.

Ariana Grande a partagé une photo de Smith sur son histoire Instagram et a inclus plusieurs cœurs et signes infinis.

« Maggie Smith était une femme formidable et une actrice brillante. Je n’arrive toujours pas à croire que j’ai eu la chance de travailler avec « un homme unique en son genre ». Mes plus sincères condoléances vont à la famille… RIP », a écrit Whoopi Goldberg, qui a joué dans « Sister Act » avec Smith, sur Instagram.

Les fils de Smith, Chris Larkin et Toby Stephens, ont publié vendredi une déclaration à Fox News Digital via l’attaché de presse de Smith, Clair Dobbs, annonçant le décès de l’actrice.

« C’est avec une grande tristesse que nous devons annoncer le décès de Dame Maggie Smith. Elle est décédée paisiblement à l’hôpital tôt ce matin, vendredi 27 septembre », indique le communiqué.

« Personne intensément privée, elle était avec ses amis et sa famille à la fin », poursuit le communiqué. « Elle laisse deux fils et cinq petits-enfants bien-aimés qui sont dévastés par la perte de leur extraordinaire mère et grand-mère. Nous aimerions profiter de cette occasion pour remercier le merveilleux personnel de l’hôpital de Chelsea et Westminster pour ses soins et sa gentillesse sans faille au cours de ses derniers jours. .

« Nous vous remercions pour tous vos aimables messages et votre soutien et vous demandons de respecter notre vie privée en ce moment. »

Né en Ilford, Angleterre, en 1934, l’actrice oscarisée était surtout connue pour ses rôles de Violet Crawley dans « Downton Abbey » et du professeur Minerva McGonagall dans « Harry Potter ». films.

Smith a débuté sa carrière en 1952, lorsqu’elle est apparue dans le rôle de Viola dans « Twelfth Night » à l’Oxford Playhouse. Elle a fait ses débuts à Broadway en 1956 avec divers rôles dans « New Faces of ’56 » au Ethel Barrymore Theatre.

La même année, Smith apparaît dans son premier film, « Child in the House ». En 1959, elle reçut sa première nomination aux British Academy Film Awards pour son rôle dans « Nowehere to Go ».

Smith a obtenu sa première nomination aux Oscars de la meilleure actrice dans un second rôle pour sa performance dans « Othello » en 1965. Quatre ans plus tard, elle a remporté le prix Oscar de la meilleure actrice pour sa performance dans le film de 1969 « Le premier de Miss Jean Brodie ».

Tout au long de ses 60 ans de carrière, Smith est apparue dans divers films, émissions de télévision et productions théâtrales. Elle a remporté deux Oscars, quatre Golden Globe Awards, quatre Emmy Awards, cinq Screen Actors Guild Awards et un Tony Award.

Smith était marié à Beverley Cross jusqu’à sa mort en mars 1998.

Smith laisse dans le deuil ses deux fils, Chris Stephens et Toby Larkin, qu’elle a partagé avec son ex-mari, l’acteur Robert Stephens, et cinq petits-enfants.

L’Associated Press a contribué à ce rapport