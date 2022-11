La star de Harry Potter, Leslie Phillips, est décédée à 98 ans

LONDRES –

Leslie Phillips, l’acteur britannique le plus connu pour ses rôles dans les comédies de débauche “Carry On” et en tant que voix du Choixpeau magique dans les films “Harry Potter”, est décédé. Il avait 98 ans.

Son agent, Jonathan Lloyd, a confirmé mardi que Phillips était mort “paisiblement chez lui” lundi.

L’acteur vétéran a fait ses premières apparitions au cinéma dans les années 1930. On se souvient de lui pour son portrait comique exagéré de la classe supérieure anglaise après avoir joué dans “Carry On Nurse”, “Carry On Teacher” et “Carry On Constable” en 1959 et 1960.

Pendant ce temps, il est devenu célèbre pour ses slogans suggestifs, notamment “Ding dong”, “Eh bien, bonjour” et “Je dis!”

Phillips est ensuite passé à des rôles plus dramatiques, y compris un tour face à Peter O’Toole dans le film “Venus” de 2005 qui lui a valu une nomination aux BAFTA du meilleur acteur de soutien. Il a également exprimé le chapeau de tri dans la franchise “Harry Potter”.

Il a subi un accident vasculaire cérébral en 2014 alors qu’il faisait du shopping à Londres, mais s’est fortement rétabli.

Phillips a été nommé Commandeur de l’Ordre de l’Empire britannique en 2008 en reconnaissance de sa carrière d’acteur.