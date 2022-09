La star de “Harry Potter”, le regretté Alan Rickman, voulait quitter la franchise, révèlent des journaux

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le professeur Severus Snape, interprété par le regretté Alan Rickman, fait partie intégrante de l’héritage “Harry Potter”.

Cependant, en révélant de nouvelles entrées de journal méticuleusement tenues par l’acteur et partagées avec The Guardian, l’infâme Snape ne l’a presque jamais été – comme Rickman le voulait de son rôle de sorcier sournois au côté obscur.

Rickman est décédé en 2016 après avoir lutté contre le cancer.

Dans un extrait daté du 4 décembre 2002, Rickman écrit : « Talking to [agent] Paul Lyon-Maris à propos de la sortie de HP, qui, selon lui, se produira. Mais nous voici à nouveau dans la zone de collision du projet. Ne réitérant plus de HP. Ils ne veulent pas l’entendre.”

Rickman fait référence à la franchise “Harry Potter” lorsqu’il écrit “HP”.

À ce moment-là, Rickman aurait déjà tourné les deux premiers volets de la série de films adaptés des livres écrits par JK Rowling.

Dans une entrée contrastée écrite le 5 janvier 2006, Rickman note : “Enfin, oui à HP 5. La sensation n’est ni vers le haut ni vers le bas. L’argument qui gagne est celui qui dit : ‘Allez jusqu’au bout. C’est votre histoire. ‘”

Dans d’autres extraits partagés avec le Guardian, couvrant plus d’une décennie, Rickman raconte les bouffonneries qu’il a faites sur le plateau de “Harry Potter”, les célébrités qu’il a rencontrées en cours de route et les acteurs avec lesquels il a dû travailler, dont un audacieux. commentaire sur l’acteur star Daniel Radcliffe.

“Je ne pense toujours pas qu’il soit vraiment un acteur mais il réalisera/produira sans aucun doute”, a écrit Rickman le 2 mai 2003.

Il a également critiqué les autres stars notables de “Harry Potter”, écrivant dans une entrée datée du 30 juillet 2003, “Ces enfants ont besoin d’être dirigés. Ils ne connaissent pas leurs répliques et Emma [Watson]La diction est parfois de ce côté de l’Albanie.”

Rickman, qui a joué dans “Love Actually” avec Liam Neeson, a également écrit sur l’élite hollywoodienne qu’il a rencontrée.

L’épouse de Neeson, Natasha Richardson, avec qui Rickman a travaillé sur le film “Blow Dry”, a organisé une fête avec Meryl Streep à laquelle il a assisté.

Il a écrit à propos de l’occasion, “Liam [Neeson] & Natasha [Richardson, his wife]. Deux heures de route vers le nord de l’État jusqu’à leur glorieuse maison et dîner avec John [Benjamin] Hickey et Jennifer [Carpenter] de The Crucible plus – oh, Meryl est là-dedans… comme dans Streep. Qui s’avère amusant et bavard. Mais c’est difficile – qui d’autre ressemble à Meryl Streep ? Donc, vous ne pouvez pas tout à fait perdre le regard.”

Une autre entrée est le récit de Rickman d’avoir été invité à la fête de Noël du chanteur Sting, où il a eu “la chance de parler à Elton John & David [Furnish] à propos de Coffre-fort [Sponsored Arts for Education, Kenyan charity] et obtenir leur soutien.”

D’autres anecdotes notables incluent la rencontre de Gwyneth Paltrow, que Rickman a qualifiée de “plus belle hors écran”, un commentaire sur Nicole Kidman et Tobey Maguire arrivant en retard à quelque chose, et la conviction que “Liam Gallagher est un grand chanteur de rock mais un lanceur absolu en tant que personne. ”

Il a également mentionné avoir croisé le chemin de l’actuel roi d’Angleterre, Charles III, et de la reine consort Camilla, ainsi que de l’ancien président Bill Clinton.

Le livre de Rickman, intitulé “Madly, Deeply: The Diaries of Alan Rickman”, sortira le 18 octobre.