La star de Harry Potter et Downton Abbey n’a jamais aimé être sous les projecteurs

Bien qu’elle ait été une actrice de théâtre acclamée depuis les années 1960 et qu’elle ait eu une carrière variée et réussie sur grand écran, elle a insisté sur le fait qu’elle avait mené « une vie parfaitement normale » jusqu’à son rôle dans Downton Abbey.

Et dans une rare interview pour le British Film Institute en 2017, elle a déploré de ne plus pouvoir marcher dans la rue sans être arrêtée par des fans admiratifs.

« Beaucoup de toutes petites personnes me disaient bonjour et c’était sympa », a-t-elle déclaré. lors d’un entretien au Graham Norton Show en 2015.

Se souvenant de la vie d’avant le centre-ville, elle a déclaré : « J’allais seule au théâtre, dans les galeries et des choses comme ça. Et maintenant, je ne peux pas. Et c’est horrible. »

« Elle était si intelligente, elle était aussi capable d’une douceur extraordinaire et était une merveilleuse compagne lors des concerts, du ballet et du théâtre. »

« Je me sens incroyablement chanceuse d’avoir partagé un set avec elle et particulièrement chanceuse d’avoir partagé une danse. »

Dame Maggie Smith, Miriam Margolyes, Richard Harris et Alan Rickman ont joué dans Harry Potter et la Chambre des Secrets en 2002

Lorsqu’on lui a demandé dans son interview à BFI de réfléchir à la chose la plus tourmentée qu’elle ait jamais faite, Dame Maggie s’est souvenue d’un moment du tournage de Harry Potter, où elle était coincée dans une caravane dans la neige pendant une semaine « avec ce chapeau idiot sur la tête ». .

« Et rester assis dans cette caravane jour après jour et ne pas être utilisé [while waiting for her next scene]cela ne vous rend pas si joyeux. C’était une chose horrible », a-t-elle déclaré.

« Mais il y avait d’autres personnes dans la caravane qui gémissaient aussi, comme Miriam Margolyes. Vous n’êtes pas seul quand vous gémissez. »

Margolyes, qui a également partagé l’écran avec Dame Maggie dans Ladies in Lavender, a déclaré que l’actrice avait toujours un « regard de malice ».

« J’ai vu à quel point elle pouvait être une personne gentille et absolument terrifiante », a-t-elle déclaré.

« Je ne dirais pas que j’étais un de ses amis, j’étais un acolyte, et elle m’a permis de l’être. »

Margolyes, qui jouait le rôle du professeur Sprout dans la série sur les sorciers, se souvient d’une époque où elle était absente du tournage, alors qu’elle avait terminé son rôle dans la série.

« [Dame Maggie] a dit ‘non-sens ! Si je suis dans une scène, je veux que tu sois là, alors reviens s’il te plaît’. Et elle a parlé au producteur et m’a récupéré, donc j’ai eu un peu plus d’argent. »

Elle a admis qu’elle avait parfois peur d’elle. « Mais vous pouvez pardonner à quelqu’un d’être le meilleur des meilleurs, n’est-ce pas, s’il est un peu colérique. »