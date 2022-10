La star de “Harry Potter”, Daniel Radcliffe, dit qu’il “ne voudrait pas la célébrité” pour ses enfants : évitez “à tout prix”

Daniel Radcliffe, qui est devenu célèbre dans son enfance, ne voudrait pas que ses enfants vivent la même chose.

L’acteur, mieux connu pour avoir joué le rôle de Harry Potter dans la franchise cinématographique, est maintenant à l’affiche du prochain biopic “Weird: The Al Yankovic Story” sur le chanteur qui joue de la polka. Lundi, l’homme de 33 ans s’est demandé s’il voudrait que ses enfants suivent ses célèbres traces.

“Je veux que mes enfants, s’ils existent et quand ils existent… J’aimerais qu’ils soient sur les plateaux de tournage”, a-t-il expliqué à Newsweek. “Un rêve serait qu’ils viennent sur un plateau de tournage et se disent : ‘Mon Dieu, tu sais, j’aimerais être dans le département artistique. J’aimerais être quelque chose dans l’équipe.’ Une partie de ceci, mais pas de cela.”

Radcliffe a commencé sa carrière d’acteur alors qu’il n’avait que 10 ans. À 11 ans, il a atteint la célébrité internationale lorsqu’il a été choisi pour “Harry Potter à l’école des sorciers”, qui était basé sur le roman fantastique le plus vendu de JK Rowling.

Non seulement le film est devenu une sensation au box-office, mais la série de huit films a couvert la fin de l’enfance de Radcliffe – et l’a préparé pour la vie. Radcliffe a une valeur nette déclarée de 110 millions de dollars avec un salaire de 15 millions de dollars.

Radcliffe a déclaré au point de vente qu’il aimait “clairement” toujours jouer.

“Mais quand même, je ne voudrais pas que mon enfant soit célèbre”, a-t-il ajouté.

Radcliffe a déjà expliqué comment il comptait sur l’alcool à l’adolescence pour faire face à la célébrité. Le point de vente a noté qu’il est devenu sobre en 2010 à l’âge de 22 ans.

“Je dirais aussi que j’aime genre, ouais je pense que si tu peux avoir une situation où tu es sur des plateaux de tournage sans nécessairement [thinking] oh, ça va être un gros problème dans votre vie, c’est super.” a déclaré Radcliffe. “Les plateaux de tournage sont des endroits merveilleux. Je pense que la plupart du temps, cela peut être merveilleux pour les enfants. Mais c’est vraiment le côté célébrité qu’il faut éviter à tout prix.”

En 2017, Radcliffe a déclaré à Fox News Digital que ses parents étaient essentiels pour l’aider à naviguer dans la célébrité des enfants en lui donnant un sentiment de normalité au fil des ans.

“De mon point de vue, j’ai l’impression que mes parents m’ont mis la barre ridiculement haut quand je deviens parent”, a-t-il admis. “Je regarde juste en arrière et je me dis:” Mec, ils ont vraiment rendu les choses faciles pour moi et compréhensibles et pas effrayantes. Je ne pense pas qu’ils aient jamais pensé, ‘Nous devons le faire.’ Je pense que ma mère et mon père étaient parents très instinctivement. Non pas que je dis que je suis une personne incroyable, mais j’ai juste l’impression qu’ils ont fait du très bon travail.”

Radcliffe a partagé que le fait d’assumer de nouveaux rôles uniques l’a aidé à rester motivé en tant qu’acteur.

“Je pense que je voulais essayer autant de choses que possible”, a-t-il expliqué. “Vous savez, pour découvrir ce dans quoi vous êtes bon, pour découvrir ce que vous aimez faire… Je pense que c’est quelque chose dans lequel je suis devenu meilleur [doing] dans les dernières années… [Just] vraiment confiance en mon instinct.

“Passer un bon moment avec le [film] Je fais maintenant est la chose la plus importante pour moi. Parce que je ne me regarde pas en arrière. je pourrais voir [the film] une ou deux fois quand ils ne sont pas finis, pour que je puisse aller prendre note de quelque chose… mon expérience de quelque chose va être l’expérience que j’ai eue en le faisant. C’est finalement ce qui vous reste. C’est mon moteur maintenant. Est-ce que j’apprécierai ça ou pas ?”

La star a ajouté à l’époque qu’il pouvait s’imaginer travailler davantage derrière l’objectif.

“J’adorerais réaliser à un moment donné sur la route”, a-t-il déclaré. “Cela fait des années que je le dis. Je finirai par y arriver. J’aime toujours beaucoup jouer et je trouve beaucoup de projets que j’ai vraiment envie de faire. Pour le moment, je suis très heureux. pour agir. Il n’y a pas d’urgence.

“J’aimerais aussi écrire. Idéalement, j’aimerais écrire et réaliser, mais… je ne veux pas que la première chose que je fasse soit s—-y. Je veux m’assurer que le script est bon. Je Je vais prendre mon temps pour travailler sur ces choses.”