La star de ‘Harlem’ Meagan Good et son mari Devon Franklin se séparent après 9 ans de mariage

L’actrice Meagan Good et son mari DeVon Franklin se séparent après neuf ans de mariage. Lisez leur déclaration commune ici.

Meagan Bon et Devon Franklin ont rompu après neuf ans de mariage, GENS rapports. Le couple, qui s’est d’abord rencontré lors du tournage Sauter le balai en 2011 se sont fiancés en mai 2012 et se sont mariés en juin 2012. « Après beaucoup de prières et de réflexions, nous avons décidé d’aborder notre avenir séparément mais à jamais connectés », ont déclaré Meagan, 40 ans, et DeVon, 43 ans, dans une déclaration commune. .

Le couple a poursuivi dans sa déclaration: « Nous célébrons près d’une décennie de mariage ensemble et un amour éternel. Il n’y a personne en faute, nous pensons que c’est le prochain meilleur chapitre de l’évolution de notre amour », ont-ils déclaré. «Nous sommes incroyablement reconnaissants pour les années qui ont changé notre vie en tant que mari et femme. Nous sommes également extrêmement reconnaissants à Dieu pour le témoignage créé en nous et pour la bénédiction de nos vies les uns avec les autres. »

Les fans de l’actrice et du prédicateur peuvent être déconcertés par l’annonce soudaine, compte tenu de la façon dont le couple a partagé des publications d’anniversaire dédiées l’un à l’autre sur Instagram il y a quelques mois à peine. Le 16 juin, Meagan a partagé une bande-annonce d’elle et DeVon, célébrant leur amour avec un message émouvant. « À l’amour de ma vie, mon mari, partenaire de but, joyeux anniversaire !! » la Harlem étoile a écrit. « Cela fait le #9 et l’éternité ! Tu es la meilleure décision que j’ai jamais prise (en plus d’aimer Jésus lol). Je t’aime avec tout en moi. Dans cette vie et dans l’autre. DeVon a également posté pour l’anniversaire, partageant une douce photo de lui et Meagan et écrivant: « Je t’aime mon amour. Joyeux anniversaire #9 », après avoir cité la chanson « Anniversary » de Tony ! Toni ! Ton!.

De plus, aussi récemment que le 2 décembre, DeVon a célébré le succès de la série Amazon Prime Video de Meagan en écrivant : « Je suis tellement fier de mon amour @Meagangood ! C’est l’une des actrices les plus talentueuses de la planète ET elle est plus drôle que vous ne le pensez, mais je suis tellement content que vous ayez enfin la chance de la voir tout faire en tant que Camille Parks dans la nouvelle émission d’Amazon #Harlem », a-t-il déclaré sur Instagram. .