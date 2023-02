La star de Happy Valley, Sarah Lancashire, crée sa propre société de production télévisée avec son mari avant la finale tant attendue de l’émission

La star de HAPPY Valley, Sarah Lancashire, a créé sa propre société de production télévisée – avant la finale très attendue de BBC1 demain soir.

L’actrice de 58 ans et son mari, Peter Salmon, directeur de la télévision, âgé de 66 ans, ont déposé des documents le mois dernier pour créer Via Pictures afin de développer leurs propres émissions.

Bbc

Sarah a déposé des documents le mois dernier pour créer Via Pictures afin de développer ses propres émissions[/caption] Getty – Contributeur

Le mari de Sarah, Peter, est un dirigeant de télévision respecté et apprécié[/caption]

Sarah, née à Oldham, qui joue le rôle de l’officier coriace Sgt Catherine Cawood dans le drame policier graveleux, est récemment entrée dans le rôle de productrice de la troisième série.

Un initié de la télévision a déclaré: “Happy Valley a saisi la nation au cours des dernières semaines et Sarah est l’une des actrices les plus talentueuses et les plus populaires du pays.

“Elle va être très demandée, mais il est important de se rappeler qu’elle a également eu beaucoup de créativité dans les coulisses de l’intrigue et de la façon dont Happy Valley a été filmée.

“Le mari de Sarah, Peter, est l’un des dirigeants de télévision les plus respectés et les plus appréciés de l’industrie.

“En créant une entreprise ensemble, ils vont non seulement être très demandés, mais aussi connaître un énorme succès.”

Sarah et Peter, dont les crédits passés incluent Big Brother MasterChef et Broadchurch, ont un fils de 19 ans, Joseph, et vivent dans une maison de 3 millions de livres sterling dans le sud-ouest de Londres.

On pense qu’elle a amassé une fortune de 10 millions de livres sterling grâce à des rôles dans le feuilleton ITV Coronation Street, BBC’s Clocking Off et ITV’s Where The Heart Is.

S’exprimant le mois dernier, Will Johnston, producteur exécutif de Happy Valley, a déclaré: “Sarah Lancashire, qui est productrice exécutive de cette série, a une très grande voix en fait dans la façon dont nous concluons l’histoire de Catherine et elle devrait donc le faire.

“Elle est incroyablement méticuleuse, confiante et intéressée.”

La troisième série de Happy Valley se termine demain soir à 21 heures.