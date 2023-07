La star de Happy Valley rompt le silence après une fuite de photo nue

Une star de HAPPY Valley a rompu son silence après la fuite de ses photos nues.

L’acteur James Norton, qui a joué le rôle du criminel Tommy Lee Royce dans le drame de la BBC.

Cependant, alors qu’il apparaissait sur scène dans sa pièce A Little Life en mars, des images nues de James ont été divulguées en ligne.

L’homme de 37 ans a maintenant parlé de l’incident – ​​et a révélé le soutien qu’il a reçu.

Il a déclaré: « Il y a eu un moment malheureux où j’ai été objectivé, et les photos ont été prises et elles ont été publiées dans la presse tabloïd. »

Il a poursuivi à la BBC: «Ce qui était incroyablement encourageant et réconfortant dans cette expérience, c’est la façon dont la communauté, la communauté théâtrale et aussi la communauté au sens large – les gens qui en étaient conscients – se sont vraiment réunis et ont dit:« c’est juste pas approprié du tout ».

Pendant le spectacle, James se déshabille et se dévoile sur scène.

Les amateurs de théâtre sont avertis de s’attendre à de la nudité avant le spectacle de James – des autocollants étant également distribués pour couvrir les caméras.

Malgré les mesures, des images de James nu ont circulé en ligne.

Pendant ce temps, le prochain rôle à l’écran de Norton pourrait jouer James Bond, selon les bookmakers.

Avec sa mâchoire ciselée et sa belle apparence anglaise, James est un candidat chaud pour le prochain 007 depuis de nombreuses années.

Cependant, il a déjà dit aux gens « de ne pas parier sur lui » pour jouer Bond, car il doute qu’il obtienne le rôle.

Mais son éducation complètement britannique à Cambridge place James en bonne place pour assumer le rôle de Bond à la voix douce.

En décembre 2019, James a donné une interview intrigante dans laquelle il a parlé de la consommation de martinis forts – le cocktail signature de 007, qui a alimenté les spéculations selon lesquelles il laissait entendre des indices sur le rôle.

