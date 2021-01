La star de Happy Mondays, Bez, lance ses propres cours d’exercice en ligne après avoir été «sérieusement inapte» à se moquer du chocolat lors du dernier verrouillage.

Le danseur qui secoue le maraca, célèbre pour ses singeries sur scène dans le cadre du groupe de «l’ère Madchester», espère perdre son poids et aider à motiver les autres.

L’homme de 56 ans, de son vrai nom Mark Berry, partagera des vidéos sur Youtube sous le titre Get Buzzin ‘With Bez.

Mais contrairement à Joe Wicks, star du fitness lockdown, qui crée ses propres vidéos d’entraînement, Bez suivra les ordres d’un entraîneur personnel, rendra visite à un psychologue, apprendra le yoga et essaiera l’hypnothérapie.

Il a dit: «J’aimerais penser que je suis quelque part entre Joe Wicks et M. Motivator.

«J’ai commencé cette nouvelle année gravement inapte, avec un gros ventre et des hanches grinçantes, et je ne peux pas arrêter de manger du chocolat.

«Lors du dernier verrouillage, je suis devenu inapte, gros, paresseux et dans de très mauvaises habitudes alimentaires.

Bez et le leader Shaun Ryder dans les Happy Mondays



« Cette année, ce verrouillage, j’ai besoin de le régler de façon précise. »

Une courte vidéo teaser montre Bez en train de s’échauffer dans un parc sous la surveillance d’un entraîneur personnel de la société Fit Forward.

Bez a remporté Celebrity Big Brother en 2005 et s’est présenté sans succès en tant que candidat dans le Élection générale de 2015.

Happy Mondays, dirigé par Shaun Ryder, était l’un des principaux groupes de la scène « Madchester » de la fin des années 80 et du début des années 90, avec des groupes comme The Stone Roses et Inspiral Carpets.