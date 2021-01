Le chanteur de Happy Mondays, Shaun Ryder, a été récompensé par des semaines de maladie avec Covid-19.

La légende de « Madchester », âgée de 58 ans, était alitée avec le virus, selon son ami Bez, qui est apparu dans l’émission Chris Hawkins de BBC Radio 6 Music pour discuter de son nouveau régime de fitness pour rivaliser avec Joe Wicks, Get Buzzin ‘With Bez.

Bez, de son vrai nom Mark Berry, a déclaré que l’un des effets secondaires de la contraction du coronavirus était que Shaun avait recommencé à repousser ses cheveux, après des années d’alopécie.

Parlant de la façon dont cela s’était passé, Bez a déclaré: « Shaun, il a eu le Covid, il était vraiment malade pendant trois semaines.

« [He was] hallucinant des visites, disant que les extraterrestres l'ont surmonté en descendant et lui rendant visite – il a dit qu'il était complètement fou. «







Bez a poursuivi: « La seule chose qu’il pouvait manger était des fruits et vous savez qu’il souffre d’alopécie et que ses cheveux sont tombés et que la seule chose qu’il pouvait manger était des fruits, ses cheveux ont commencé à repousser.

« C’est incroyable, n’est-ce pas. La pandémie Covid dont il se souviendra pour ses cheveux repoussant. »

Shaun n’a pas encore eu la chance d’avoir une chevelure pleine, et Bez a dit que c’était un petit pas dans cette direction jusqu’à présent.

Il a poursuivi: «Ce qui est drôle, c’est que c’est comme de vrais cheveux de bébé, de petites mèches et des boucles dessus.

« Si tu peux imaginer Shaun comme un adorable petit bébé câlin, alors ouais [you get the picture]. «







S’exprimant sur BBC Radio Five Live, Bez a révélé la raison pour laquelle Shaun souffrait d’alopécie en premier lieu, en disant: « Je ne pense pas qu’il ait jamais reçu les nutriments appropriés dans son corps et qu’il avait eu une alopécie et que ses cheveux étaient tombés. »

Bez a ajouté qu’il avait maintenant troqué ses maracas contre un intérêt pour le yoga: « Je commence par les bases. J’ai un entraîneur personnel qui me fait passer mes passes.

«Nous faisons aussi du yoga.

« J’ai hâte de commencer le yoga – je n’ai jamais fait de yoga auparavant, donc ça devrait être vraiment amusant. »

