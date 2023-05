La star de « Happy Days », Scott Baio, annonce qu’il quitte la Californie en raison de la crise des sans-abri et de la criminalité

L’acteur de « Happy Days », Scott Baio, a annoncé mercredi qu’il quittait la Californie, citant la crise des sans-abri dans l’État comme l’une des raisons.

Baio, résident de longue date de Los Angeles, qui a joué Chachi dans la sitcom à succès des années 1970, a déclaré que le Golden State n’était « plus un endroit sûr » et a souligné les politiques de douceur contre la criminalité.

« Après 45 ans, je fais mon chemin pour enfin » quitter la scène « de Californie », a déclaré l’acteur à la retraite, ajoutant des statistiques sur l’itinérance à son tweet.

« [Homelessness] fait baisser la valeur de la propriété. De plus, aucune conséquence pour le crime qui sévit, ce qui rend les choses plus chères et ce n’est tout simplement plus un endroit sûr. #Je suis libre », a écrit Baio.

Baio a déclaré que ses compatriotes californiens ne « manqueraient pas ses opinions de « droite » ».

Lorsqu’un utilisateur de Twitter a laissé entendre que Baio ne manquerait pas, l’acteur de « Charles in Charge » a riposté : « Peut-être pas, mais ils vont certainement manquer les impôts élevés que je paie ! »

Baio a déclaré qu’il avait « toujours été un électeur conservateur ».

Selon Realtor.com, Baio a mis en vente sa maison de Woodland Hills pour 3,85 millions de dollars en avril. Sa propriété de 6 300 pieds carrés comprend cinq chambres, quatre salles de bains et demie et un cinéma maison.

Baio n’est pas la première célébrité à quitter la Californie. Matthew McConaughey, Joe Rogan, Mark Wahlberg et d’autres ont fait leurs bagages en invoquant des préoccupations similaires.

Entre avril 2020 et juillet 2022, environ 500 000 personnes ont quitté la Californie.

Une enquête publiée en mars a révélé que la moitié de la population américaine des sans-abri vit en Californie : environ 115 500 personnes sur 233 800.

La population globale de sans-abri dans l’État a augmenté d’environ 6% depuis 2020, selon le département américain du logement et du développement urbain.