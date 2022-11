La star de “Happy Days”, Linda Purl, se souvient de la rencontre émouvante d’Henry Winkler avec un enfant en phase terminale en tant que Fonzie

Linda Purl n’oubliera jamais à quel point le rôle emblématique d’Henry Winkler a eu un impact sur un jeune fan.

L’actrice, qui a joué le rôle de la petite amie de Fonzie dans “Happy Days”, a raconté à Fox News Digital l’histoire peu connue de la façon dont sa co-star a réalisé le rêve d’un enfant avec l’aide de la Fondation Make-A-Wish.

“Ce petit garçon avait 11 ans – il était en phase terminale”, se souvient la star. “Son souhait était de rencontrer les Fonz.”

“Notre habitude était de sortir du costume et du maquillage, de mettre complètement nos robes et nos trucs schleppy, d’aller à l’intendance, de dîner ensemble et de se remettre à se coiffer et se maquiller. Henry sortait du pompadour, du veste. Il se lancerait dans tout ce qu’il était venu travailler ce jour-là. Ce petit garçon venait, et il allait dîner [with us]… Et Henry entre, mais pas en tant qu’Henry mais en tant que Fonz.”

“Je me suis dit : ‘Eh bien, c’est idiot. C’est quoi le problème ? Sois juste toi-même'”, a déclaré l’homme de 67 ans. “Ce que je n’ai pas réalisé jusqu’à ce que je le voie en action, c’est qu’Henry savait que ce jeune garçon ne venait pas rencontrer Henry. Il voulait rencontrer les Fonz. Et Henry était très clair sur la différence entre les deux. Donc, nous avons tous avait dîné avec ce garçon chéri et son père. Et dans ce cas, Henry s’était précipité pour que le reste de la famille soit transporté par avion à ses propres frais. Il ne nous l’a même pas dit, mais nous l’avons appris plus tard.

Purl a déclaré que lorsque l’homme de 77 ans a appris que l’enfant et sa famille ne restaient qu’une nuit en ville, il a tranquillement prolongé leur séjour de plusieurs jours. Il a également assuré que le studio d’Hollywood donnerait au garçon et à sa famille “un moment spectaculaire”.

“Alors que nous étions assis là… le Fonz a pu dire des choses à ce petit garçon qu’Henry n’aurait pas pu dire – des sortes de fonzi-ismes. Vous savez, la sagesse de la vie de ‘Accrochez-vous, mec. Vous ça va être [OK].’ J’ai dû me détourner [because] les larmes coulaient, la plupart d’entre nous oui. Mais Henry est resté fort, et il est resté sur sa mission et sa tâche pendant environ une heure avec ce petit garçon pour lui donner ce précieux moment de joie. C’est Henri.”

Purl est apparue dans “Happy Days” de 1974 à 1983. Elle a déclaré que le casting l’avait accueillie à bras ouverts.

“La première fois que j’ai fait” Happy Days “, c’était l’un de mes premiers emplois lorsque j’ai déménagé à Los Angeles”, se souvient Purl. “Je suis entré, j’ai auditionné et j’ai obtenu le rôle… Je suis revenu plusieurs années plus tard en tant que personnage complètement différent. Cela est arrivé parce qu’il y avait un avis de casting [saying] ils cherchaient « un type Linda Purl ». Mon agent m’a appelé et m’a dit : ‘Pensez-vous que Linda pourrait auditionner pour ce type de Linda Purl ?’ Et j’ai fait. Et Dieu merci, j’ai eu le rôle. Sinon, je pense que je serais entré dans une sorte de crise d’identité.”

“Tout dans cet ensemble était amusant”, a déclaré Purl. “Les membres réguliers de la distribution étaient tous amis et ils sont restés amis pour la vie… Nous sommes un groupe serré.”

“Il y avait une atmosphère sur le plateau de ‘Happy Days’ où, lorsque vous ouvriez la porte de cette scène sonore sur le terrain Paramount, vous laissiez simplement votre [troubles] derrière et entrer dans ce genre de bulle, un monde où les choses étaient douces, légères et joyeuses… Je pense que toute cette ambiance de bien-être est venue dans les performances que nous avons pu faire.

Purl a même travaillé sur le plateau avec Heather O’Rourke, qui a déjà joué dans “Poltergeist” en 1982. L’enfant star est décédé en 1988 à l’âge de 12 ans.

“La qualifier de talent dynamique, c’est vraiment bien”, a déclaré Purl. “Bien sûr, c’est juste l’histoire la plus triste. Elle était géniale et elle a tellement ajouté à cet ensemble à cause de qui elle était… Elle s’intégrait parfaitement. Elle était si douce et innocente. Il n’y a pas si longtemps, j’ai vu sa mère et sa sœur. C’est agréable de rester en contact comme ça.

Purl a mené une carrière réussie de plusieurs décennies à Hollywood. Plus récemment, elle a joué dans le film “Paul’s Promise”. Il est basé sur l’histoire vraie de Paul Holderfield, un pompier sectaire qui devient pasteur et fonde l’une des premières églises intégrées du Sud pendant le mouvement des droits civiques des années 60. Purl joue la matriarche Mimi Holderfield.

“Chaque personnage a un tel arc et Mimi ne fait pas exception”, a-t-elle déclaré. “En tant que maman, je sais à quel point le simple fait d’être parent vous met à genoux. Vous vous demandez quelles sont les bonnes réponses aux questions impossibles.”

“Cette femme que j’ai pu dépeindre avait des espoirs et des rêves pour son fils. Elle aspirait à ce qu’il ait la paix. C’est un désir universel pour tout parent.”

Purl a déclaré que l’apprentissage de la vie réelle de Holderfield lui avait laissé une impression durable.

“[What surprised me] était la rapidité de sa transition », a-t-elle déclaré. « En un instant, il a changé. Les obstacles à son âme ont été abandonnés. Il a compris ce qu’il perdait en tenant un point de vue préjudiciable. Et comment, s’il pouvait simplement passer d’un être humain égoïste qui était craintif et en colère sur un centime… il était capable de faire un 180 et de voir comment une pensée aimante pouvait prévaloir et à quel point cela pouvait fonctionner non seulement dans sa vie mais en bénissant tant de gens autour de lui.”

Purl a décrit pourquoi elle était impatiente de tourner dans Truth or Consequences, New Mexico. Le tournage a commencé en novembre 2020 et s’est terminé en janvier 2021.

“C’est un endroit très spécial”, a-t-elle déclaré. “Il y a quelque chose dans l’air là-bas. De la lumière aux pierres et au sable, c’est tout simplement magique… nous avons été fermés plusieurs fois à cause du COVID. Plusieurs personnes sont tombées malades. Mais l’une des nombreuses choses que j’admirais chez nos producteurs était leur résilience face à une formidable adversité. C’était une période extrêmement difficile. Mais l’esprit d’équipe était à un autre niveau parce que nous étions tous dans le même bateau.

Purl a déclaré qu’elle était reconnaissante de raconter des histoires uniques, que ce soit sur grand ou petit écran. Et elle n’a pas oublié les nombreuses leçons qu’elle a apprises en cours de route.

“Quand je travaillais [with Andy Griffith on ‘Matlock’]j’ai été stupéfait par son intellect chauffé à blanc “, a déclaré Purl. “Il était l’un des plus intelligents [people] Je savais. Il était avisé à tant de niveaux. Et ce n’est pas quelque chose qui est apparu dans l’un des personnages qu’il a vraiment interprétés, du moins pas à ma connaissance. Ce n’était pas une personne particulièrement joviale. C’était une personne profondément compliquée, comme le sont de nombreuses bandes dessinées… Avec toute cette intelligence, nous n’avons vu qu’une fraction de ce qu’il était capable de faire en tant qu’acteur.

“C’est intéressant, quand nous nous sommes rencontrés pour la première fois au déjeuner, il parlait de [his 1957 film ‘A Face in the Crowd’]”, a poursuivi Purl. “Il a dit:” Vous ne comprenez pas. C’est qui je suis. Il parlait de son propre caractère. Il avait un grand King Lear en lui. Il avait en lui un grand Willy Loman de ‘Death of a Salesman’. Et pour une raison quelconque, son choix probablement, nous ne l’avons pas vu jouer ces rôles, certains des grands rôles classiques que je sais qu’il avait en tête de faire.”

Ces jours-ci, Purl est impatiente de son prochain rôle.

“J’apprends toujours”, a-t-elle déclaré. “Il y a toujours autre chose à vivre, à apprendre, à grandir, à donner, à recevoir. C’est une aventure sans fin.”

“Paul’s Promise, une sortie de Home Entertainment, sort le 6 décembre.