La star de « Happy Days », Henry Winkler, explique comment il a écrasé la moto de Fonzie : « Nous nous sommes glissés sous le camion »

Henry Winkler réfléchit aux 17 secondes qu’il lui a fallu pour planter la moto emblématique de son personnage sur le tournage de « Happy Days ».

Connu pour son rôle d’Arthur « The Fonz » Fonzarelli en 1974, Winkler a franchement détaillé l’accident, révélant que quelqu’un devait s’écarter de son chemin.

« Je l’ai vraiment monté pendant 17 secondes, au début, en montant la colline. C’était tout », a déclaré l’acteur lors d’une apparition dans « The Jennifer Hudson Show ».

« Et il y a eu un moment… J’étais sur le vélo, et tout ce que j’avais à faire était de le faire tourner et de le déplacer de cinq pieds. Je l’ai fait tourner et [I’m] tellement dyslexique que je n’avais aucune idée de l’endroit où se trouvait le frein, où se trouvait la vitesse, et j’ai tiré vers l’avant. »

L’acteur de 77 ans se souvient avoir presque renversé le directeur de la photographie sur le plateau avant de s’écraser sur la moto.

« Il a sauté hors du chemin », a-t-il poursuivi.

« J’ai posé le vélo. Nous nous sommes glissés sous le camion sur la scène sonore, et ils sont arrivés en courant. Tout le monde était, comme, paniqué que le vélo allait bien, car il était loué », a-t-il déclaré alors que le public riait. « Et puis ils [said], ‘Et toi? Êtes-vous d’accord?' »

Après l’incident chaotique, Winkler a avoué qu’il n’avait plus jamais roulé sur cette moto.

« Ils me font peur, en fait », a-t-il souligné.

Quant à la façon dont son personnage « The Fonz » a conduit le vélo dans la série, Winkler a avoué : « Ils l’ont mis sur une planche avec quatre roues en caoutchouc, l’ont attaché à un camion. »

Le gagnant d’un Emmy s’est moqué de l’accessoire personnalisé et a dit : « Est-ce que je ne me suis pas appuyé sur ce vélo comme si c’était mon vélo ? »

Winkler a poursuivi en disant que la moto était la même que celle utilisée par Steve McQueen dans « The Great Escape ».

« Mon cul et Steve McQueen ont heurté le même siège ! » Winkler a plaisanté.

S’ouvrant sur son temps en tant que Fonzie, Winkler s’est extasié sur le casting de « Happy Days » et les a appelés sa « deuxième famille ».

« Je rêvais de faire ça… Je suis allé à une audition pour ‘Happy Days’, et ça a changé ma vie », a fait remarquer Winkler.

Il s’avère qu’il ne lui a pas fallu très longtemps pour réaliser ce rêve il y a 50 ans. Après avoir déménagé à Hollywood en 1973, il ne lui a fallu que cinq jours pour décrocher un rôle dans « The Mary Tyler Moore Show », et deux semaines plus tard, il a obtenu sa place dans « Happy Days ».

Winkler a déjà partagé qu’il ne reviendrait pour un renouveau de « Happy Days » que si la distribution originale en faisait partie.

« Je ne voudrais pas le faire sans Ron [Howard]sans Don [Most]sans Anson [Williams] et sans Marion [Ross] », a expliqué Winkler à Fox News Digital plus tôt cette année.

Il a également déclaré qu’il ne voudrait pas faire la série sans Garry Marshall, qui a créé et produit « Happy Days ». Marshall est décédé en 2016.