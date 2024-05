La star de Hallmark, Mamie Laverock, 19 ans, « se porte bien » après avoir été mise sous assistance respiratoire

La star de Hallmark Mamie Laverock, 19 ans, « se porte bien » après avoir été placée sous assistance respiratoire, selon une mise à jour de son état de santé de sa famille.

Sur la page GoFundMe de l’actrice de 19 ans, qui a permis de récolter plus de 33 000 $ pour ses factures médicales à ce jour, les parents de Laverock, Rob et Nicole, ont écrit : « Mamie n’a plus subi de grosses opérations chirurgicales et les médecins disent qu’elle va bien. Il est impossible pour nous d’être plus heureux. Merci à tous pour votre soutien. »

Comme ses parents l’ont déjà expliqué sur cette page, plus tôt en mai, Laverock, qui est apparue dans l’émission Hallmark « When Calls the Heart », a déjà passé deux semaines en « traitement intensif » à l’hôpital en raison d’une urgence médicale non précisée.

Mamie Laverock est sous assistance respiratoire à 19 ans. ©Hallmark Entertainment/Courtesy Everett Collection

Pendant ce temps, la jeune actrice « a été escortée hors d’une unité sécurisée de l’hôpital et emmenée jusqu’à un balcon d’où elle est tombée de cinq étages », selon la page de collecte de fonds.

« Elle a subi des blessures mettant sa vie en danger, a subi plusieurs interventions chirurgicales importantes et est actuellement sous assistance respiratoire », ont écrit les parents de Laverock.

« Nous sommes tous dévastés, sous le choc, en cette période extrêmement difficile. »

Lorsque The Post a contacté Hallmark Media pour commenter la mise sous assistance respiratoire de Laverock, ils ont répondu par une déclaration : « Nous sommes profondément attristés d’apprendre la nouvelle de Mamie. En tant que membre bien-aimé de notre communauté « Quand le cœur appelle », nous lui souhaitons, ainsi qu’à sa famille, paix, réconfort et beaucoup de prières pendant cette période difficile.

Avant « When Calls the Heart », Laverock a fait ses débuts dans la comédie romantique « This Means War » de 2012 avec Reese Witherspoon, Tom Hardy et Chris Pine. Elle est également apparue dans « Une série d’événements malheureux ».

Mamie Laverock est tombée de cinq étages d’un balcon. Allez financer moi

Loretta Walsh, Mamie Laverock, Johannah Newmarch, Erin Krakow dans « Quand le cœur t’appelle ». ©Hallmark Entertainment/Courtesy Everett Collection

« When Calls the Heart » (diffusé le dimanche à 21 heures) est basé sur une série de livres du même nom et est diffusé sur Hallmark depuis 2014. Il suit une enseignante (Erin Krakow) travaillant dans une petite ville minière.

Laverock incarne Rosaleen Sullivan, une étudiante en soins infirmiers dont le père a été tué dans un accident minier. Entre 2014 et 2023, elle est apparue dans neuf épisodes.

Suite à l’annonce initiale selon laquelle Laverock était sous assistance respiratoire, la star de la série, Cracovie, 39 ans, a pris Instagram demandant à ses abonnés de faire un don au fonds. «Je viens de faire un don», a-t-elle écrit avec un emoji au cœur brisé. « Si vous en avez les moyens, j’espère que vous le ferez aussi. Lien dans la bio.

Mamie Laverock avec Erin Krakow dans « Quand le cœur t’appelle ». ©Hallmark Entertainment/avec la permission d’Everett / Everett Collection

Johannah Newmarch, qui incarne Molly Sullivan, la mère de Laverock à l’écran, a également posté sur Laverock sur X (anciennement Twitter).

« J’aime cette famille, mon cœur est brisé. Une période dévastatrice pour tous ceux qui prennent soin de Mamie. S’il vous plaît, aidez si vous le pouvez », a écrit Newmarch, 52 ans, le 27 mai. « Ils ont besoin de tout le soutien possible pour s’en sortir. »

Saison 12 des films « Quand le coeur t’appelle » en juillet.