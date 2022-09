La star de Haddi, Nawazuddin Siddiqui, parle de travailler avec des réalisatrices, dit “elles sont bien plus…”

La star de Bollywood Nawazuddin Siddiqui, qui travaille sur son prochain film Haddi, a parlé de travailler avec des réalisatrices. L’acteur a attiré l’attention de tous avec son film Peepli Live réalisé par Anusha Rizvi.

Plus tard, il a travaillé avec Debamitra Biswal pour le film Motichoor Chaknachoor, Nandita Das pour Manto, Reema Kagti pour Talaash et Zoya Akhtar pour Bombay Talkies. Selon The Times of India, l’acteur a déclaré: «J’ai travaillé avec de nombreuses réalisatrices de renom et cela m’a beaucoup aidé. J’ai réalisé que les femmes regardent le monde différemment, elles sont beaucoup plus compatissantes et elles voient la beauté en tout.

« Pour la plupart des hommes, c’est souvent une question de pouvoir et de contrôle. Cela se reflète également dans nos relations. Les hommes ont tendance à être plus territoriaux et unko adhikaar jatana hai, auraton par bhi. Le regard féminin est plus gentil et sensible. J’essaie de bien comprendre ce POV (point de vue) », a-t-il ajouté.





Dans son prochain film, Haddi, Nawazuddin Siddiqui sera ensuite considéré comme une personne transgenre. Il n’est pas surprenant que la première image de lui dans une tenue de femme du thriller de vengeance Haddi d’Akshat Ajay Sharma soit devenue virale.

S’adressant au Bombay Times, il a déclaré : “Ma fille était très bouleversée quand elle m’a vu habillé en femme. Elle sait maintenant que c’est pour un rôle et elle va bien maintenant. Je dois dire ceci, après cette expérience, j’ai un immense respect pour actrices qui font ça au quotidien. Itna saara taam jhaam hota hai.

Il a également déclaré: «Cela ne fait que quelques jours. Nous avons commencé le tournage de Haddi. J’incarnerai deux rôles dans le film : je joue une femme et un transgenre. Ce sont deux parties distinctes, c’est un double rôle. Akshat avait ce scénario et voulait faire le film pendant presque quatre ans. Akshat a travaillé comme directeur de deuxième unité dans AK VS AK et Sacred Games. Je le connais depuis qu’il a travaillé avec Anurag Kashyap. Maintenant, nous rendons enfin cette aventure possible.”