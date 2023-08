La star de Guns and Gulaabs, Dulquer Salmaan, révèle qu’une femme âgée lui a serré le derrière; dit ‘j’avais mal’

Les célébrités sont considérées comme des personnalités publiques car elles ont une énorme influence sur le public. Cependant, être une personnalité publique profondément affectée Dulquer Salmaan à certaines occasions. Quelques incidents inappropriés ont eu lieu alors que Dulquer était entouré de ses fans. Le Armes à feu et Gulaabs L’acteur a partagé un incident très choquant de sa vie de célébrité et cela laissera ses fans furieux, c’est sûr. Une dame âgée l’a touché de manière inappropriée alors qu’il y avait beaucoup de monde autour. Peux-tu imaginer?

Dulquer Salmaan se souvient des incidents inappropriés auxquels il est confronté

Dulquer Salmaan a fait la promotion de sa sortie récemment Armes à feu et Gulaabs, une websérie Netflix. Il a fait une apparition dans l’émission de podcast de Ranveer Allahbadia. Et pendant le podcast, Dulquer a partagé l’inconvénient d’être une personnalité publique. Une des dames plus âgées lui a fait un bisou sur la joue tout en cliquant sur des images avec lui. Il l’a trouvé inapproprié mais l’a pris gentiment. Cependant, l’acteur partage qu’il ne posait pas avec la femme mais avec quelqu’un d’autre lorsque le baiser l’a pris par surprise.

Regardez la vidéo du personnage de Dulquer Salmaan dans Armes à feu et Gulaabs ici:

Dulquer Salmaan se souvient avoir été touché de manière inappropriée par une femme âgée

Dans un autre incident bizarre, Dulquer Salmaan a révélé qu’une autre femme âgée l’avait serré par derrière. Il a été troublé par l’incident car la femme était très âgée. Il ne comprend pas ce que cela signifie. Il était sur scène et il y avait beaucoup de monde autour. Dulquer demanda à la dame de s’écarter. Dulquer se souvient qu’il avait mal après que la dame lui ait serré le derrière. En fait, quand il a fait la même chose avec ses amis, ils l’ont appelé. Et puis Dulquer leur révélerait que c’est ce à quoi il a été confronté. Il partage qu’il a demandé à ses amis pourquoi les gens le font mais n’a obtenu aucune réponse en retour. Dulquer dit que c’est ce dont il se souvient, la douleur qu’il a dû traverser, cite un portail d’informations sur le divertissement. Il est attristant d’entendre à quoi les célébrités doivent faire face lorsque les fans franchissent les frontières au nom de « l’amour ».

Regarder le Armes à feu et Gulaabs vidéo de projection ici :

Projets Dulquer Salmaan

Pendant ce temps, Dulquer Salmaan joue Armes à feu et Gulaabs qui est tombé sur Netflix le 18 août. Il contient également Rajkummar Rao, Adarsh ​​Gourav et Gulshan Devaiah. Il s’agit d’une série Web de thrillers comiques noirs de Raj & DK de L’homme de la famille et Farzi notoriété. D’autre part, Dulquer fait sortir King of Kotha le 24 août. C’est un thriller d’action et Salmaan le produit également.