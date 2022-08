La star de “Growing Pains” Jeremy Miller a bu une “demi-pinte de vodka” et a obtenu un DUI au plus bas de la dépendance

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

L’acteur de “Growing Pains” Jeremy Miller a partagé l’un de ses points les plus bas de sa bataille contre l’alcoolisme il y a des années lorsqu’il a été arrêté pour conduite sous influence après avoir bu une “demi-pinte de vodka” et pris le volant.

La star de la télévision de 45 ans a déclaré en exclusivité à Fox News Digital que bien qu’il soit “totalement sobre depuis plus de sept ans maintenant”, il n’oubliera pas d’avoir été un “méchant ivre” dans le passé qui “s’évanouissait tous les jours” après des crises d’alcool traumatisantes lorsqu’il “a cassé des lampes et percé des trous dans les murs” alors qu’il était en état d’ébriété.

“Je suis en convalescence depuis 2011, j’ai eu quelques petits trébuchements”, a-t-il déclaré avant de détailler quelques-unes des difficultés qu’il a dû surmonter avec sa dépendance. “Je vais être honnête, c’est l’une des parties de mon histoire que j’aime être honnête avec les gens.”

Miller a révélé qu’il était au “plus bas absolu” avec sa dépendance à l’alcool et qu’il “recherchait toute sorte d’aide” lorsqu’il a été présenté à un implant à libération prolongée qui a été injecté dans son estomac et a libéré de la naltrexone (un antagoniste des opioïdes) qui a presque immédiatement freiné ses envies. “C’était comme si quelqu’un avait éteint l’interrupteur”, a-t-il déclaré.

JEREMY MILLER, LA STAR DE “GROWING PAINS”, DIT QUE KIRK CAMERON ET TRACEY GOLD SONT “À BORD” POUR UN REDÉMARRAGE

Miller a grandi devant la caméra en tant que l’une des stars de la populaire sitcom familiale des années 80, “Growing Pains”. Il a travaillé aux côtés d’Alan Thicke, Kirk Cameron, Tracey Gold, Joanna Kerns, Leonardo DiCaprio et Ashley Johnson dans la série, qui a duré sept saisons et s’est terminée en 1992.

Il s’est rappelé ses habitudes de consommation d’alcool dès son plus jeune âge et, en 2011, il était “désespéré” de sortir de l’endroit sombre dans lequel il se trouvait avec sa consommation d’alcool.

“J’ai essayé la cure de désintoxication, la cure de désintoxication en milieu hospitalier, la cure de désintoxication ambulatoire, l’hydrothérapie, les thérapies à base de plantes », a-t-il déclaré. « J’ai essayé l’hypnose. J’ai essayé à peu près tout ce que j’ai pu trouver, et rien n’a fonctionné pour moi. Rien ne m’a aidé à surmonter cette envie constante de bombardement qui était toujours là.”

10 CHOSES QUE VOUS NE SAVIEZ PAS SUR LES “DOULEURS DE CROISSANCE”

Après une “explosion particulièrement désagréable” avec sa fiancée Joanie Miller lorsqu’elle a tenté de l’empêcher de quitter un mariage et qu’il l’a “jetée” de son dos, Miller a été “dévasté” en réalisant qu’il avait blessé la personne qu’il aimait le plus.

“C’était tous les matins que je me réveillais, évanoui, vous savez, à cause d’un évanouissement, obligé de lui demander ce qui s’était passé”, a-t-il déclaré. “C’était juste tous ces trucs horribles, et c’était quotidien à ce moment-là. Je veux dire, à ce moment-là, je m’évanouissais chaque jour et chaque nuit.”

Il était tellement “désespéré pour cette aide” qu’il a sauté le pas et a reçu l’implant BioCorRx peu de temps après. Bien qu’il ait ressenti une aide presque immédiate avec l’injection, ce qui peut freiner le désir d’alcool, il a quand même rencontré des barrages routiers en cours de route.

“Quelques difficultés financières sont survenues, j’ai eu une assez grosse dispute avec ma fiancée et j’ai mis le feu à la maison et… je me suis arrêté au magasin d’alcools”, se souvient-il. “C’est le seul DUI que j’ai jamais eu, et croyez-moi, j’en méritais beaucoup plus, et je ne dis pas ça à la légère.

“C’est probablement la chose dont j’ai le plus honte dans ma carrière d’alcoolique, c’est le nombre de fois où j’ai mis la vie des autres en danger en prenant le volant. Je l’ai fait bien plus que je ne veux l’admettre.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Il a ajouté: “Mais je suis monté dans la voiture ce jour-là. J’ai pilé une demi-pinte de vodka, je me serais probablement noyé, j’ai bu beaucoup plus et je me suis fait arrêter pour un DUI, et à partir de ce moment-là, je suis revenu dans travailler sur mon rétablissement.”

Miller s’est souvenu d’un autre “trébuchement” dans ses efforts de récupération “il y a environ sept ans”, car il n’était pas concentré sur le travail pour rester en bonne santé.

“Encore une fois, je me suis un peu reposé sur mes lauriers. Je ne faisais pas les choses que je devais faire, le travail que je devais faire pour essayer de rester sobre au quotidien”, a-t-il déclaré. “Heureusement, ce trébuchement n’a duré qu’une journée. Je ne suis pas tombé de la falaise. Cela ne s’est pas transformé en cintreuse, ce qui est rare. Je veux dire que, honnêtement, cela arrive plus souvent qu’autrement.

“Quand je vois des alcooliques trébucher, cela se transforme généralement en une chose plus longue. Mais j’ai été très chanceux en ce que j’ai réalisé immédiatement à quel point j’avais foiré et ce qui s’était passé. Et j’avais besoin de reprendre le travail. Alors j’ai ‘ Je suis complètement et totalement sobre depuis plus de sept ans maintenant. Et c’est, croyez-moi, une incroyable bénédiction.”

Miller a réitéré qu’il a de la chance d’avoir un peu de conseils avec l’implant et son rétablissement, mais c’est à l’individu de vraiment faire des efforts quotidiens pour continuer à travailler sur la sobriété.

“Si vous ne faites pas ce travail et que vous essayez simplement de vous fier à cette solution miracle, ce n’est pas, vous savez, vos chances sont très minces”, a-t-il déclaré. “Donc, comme tout dans la vie, cela demande encore du travail.”

En ce qui concerne les chances d’être de retour sur le plateau pour un redémarrage de “Growing Pains” avec ses anciennes co-stars, il a admis qu’il y avait eu un mouvement vers l’avant il y a quelques années avec Warner Bros., et il aimerait avoir l’opportunité d’être de retour avec la famille Seaver.

“Ce serait amusant à faire”, a-t-il déclaré. “Ce serait amusant de revoir ces personnages là où ils sont maintenant.”