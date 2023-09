La star de « Grey’s Anatomy », Katherine Heigl, a abandonné Hollywood pour l’Utah : « J’avais besoin d’un endroit pour m’échapper »

Katherine Heigl a révélé qu’elle avait abandonné Hollywood après avoir réalisé qu’elle avait besoin « d’un endroit où s’échapper ».

Heigl, 44 ans, a déménagé pour la première fois à Los Angeles à l’âge de 17 ans. Elle est rapidement devenue célèbre grâce à ses rôles dans « 27 Dresses », « The Ugly Truth » et le drame ABC « Grey’s Anatomy ». Aujourd’hui, l’actrice a élu domicile dans l’Utah.

« Je pense que certaines personnes sont des montagnards, et d’autres des gens de la plage », a expliqué Heigl lors de l’épisode de jeudi de l’émission « TODAY ». « Je suis plutôt montagnard et j’ai toujours été comme ça. Et ma mère s’en est rendu compte, parce que nous sommes allés à Los Angeles quand j’avais 17 ans et nous nous sommes bousculés pendant des années, n’est-ce pas ? Et je pense qu’elle a réalisé à un moment donné que J’avais besoin d’un endroit où m’évader et me vider la tête, et cela m’a ancré. »

« Nous avons donc commencé à essayer de trouver, et à rêver d’essayer de trouver, cet endroit parfait. Et nous avons trouvé l’Utah, puis j’ai commencé à gagner suffisamment d’argent pour pouvoir me le permettre. »

LES STARS DE « GREY’S ANATOMY » RÉVÈLENT UN SPECTACLE PRESQUE JAMAIS DIFFUSÉ, RAPPELENT « S’ÊTRE TORTURÉS » POUR UN DRAME ÉMOTIONNEL

La maison de Heigl dans l’Utah était à l’origine une maison de vacances, mais son mari, le chanteur Josh Kelley, a fait un choix qui a consolidé l’endroit comme leur résidence.

« Nous avons construit ces maisons dans l’Utah, nous nous attendions à ce qu’elles soient davantage des maisons de vacances, ou un moment où je pourrais m’éloigner de l’agitation et de tout le travail. Et nous avons simplement commencé à y passer de plus en plus de temps », a-t-elle expliqué. « Et c’est mon mari qui en a finalement fait sa résidence principale sur son permis de conduire et tout ça. Et nous y sommes allés. ‘Ouais, je pense que c’est notre résidence principale. Nous vivons ici maintenant.' »

Pour Heigl, l’emplacement semble parfait. L’actrice a qualifié ce choix de « bonne décision » pour sa famille, car elle est « plus centrée » et peut garder le doigt « sur le pouls » de ce que font ses enfants.

VOUS AIMEZ CE QUE VOUS LISEZ ? CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE NOUVELLES DE DIVERTISSEMENT

Heigl et Kelley ont trois enfants ensemble ; Naleigh, 13 ans, Adalaide, 11 ans et Joshua, 6 ans.

« Je pense que mes enfants souhaiteraient parfois être dans une ville plus animée et plus animée », a expliqué Heigl. « Mais je leur ai dit : ‘Je comprends que vous sacrifiez cela d’une certaine manière, mais je pense toujours que c’était le bon choix pour notre famille, car je suis plus centré et conscient de ce qui se passe dans votre vie.' »

« C’est une petite ville, je sais qui sont tes amis, avec qui tu passes du temps, je sais ce qui se passe à l’école. C’est juste plus facile de garder le doigt sur le pouls », a-t-elle déclaré.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Heigl avait précédemment admis qu’elle ne savait pas comment élever les enfants à Los Angeles. La famille a déménagé dans l’Utah en 2010 après que Heigl ait quitté « Grey’s Anatomy ».

Heigl aurait quitté la série en raison de tensions avec la productrice exécutive et créatrice Shonda Rhimes.

« J’étais ici dans ma tête, dans mes tripes, dans mon esprit, dans ma vie. Je vibrais juste à un niveau d’anxiété bien trop élevé », a expliqué plus tard Heigl à propos de sa sortie de la série lors d’une interview avec Vanity. Équitable. « Pour moi, tout est un peu flou, et il m’a fallu des années pour apprendre à gérer cela, à le maîtriser. »

« Je ne peux même pas dire que je l’ai maîtrisé, mais savoir y travailler, cette anxiété et cette peur – et le stress est du stress. Et si vous laissez le stress trop longtemps, non géré et non résolu, il peut être débilitant. «

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS