La star de “Grey’s Anatomy”, Ellen Pompeo, écrit une note d’adieu aux fans après 19 saisons : “Éternellement reconnaissante”

Ellen Pompeo a déclaré jeudi qu’elle était “éternellement reconnaissante et humiliée” par “l’amour et le soutien” des fans de “Grey’s Anatomy” dans une note d’adieu émouvante alors qu’elle se prépare à quitter la série après 19 saisons.

Pompeo est l’un des trois seuls acteurs originaux restants de la série dramatique sur le travail et la vie des médecins d’un hôpital de Seattle qui a été créée en 2005. Chandra Wilson et James Pickens Jr. sont les deux autres.

“Je suis éternellement reconnaissant et honoré par l’amour et le soutien que vous m’avez tous témoignés, Meredith GRAY et la série pendant 19 saisons!” Pompeo a posté sur Instagram avec une photo d’elle habillée avec désinvolture devant une enseigne au néon qui dit: “Tous ce dont vous avez besoin, c’est de l’Amour.”

Elle a poursuivi : “À travers tout cela… rien de tout cela… n’aurait été possible sans les meilleurs fans du monde. Vous êtes tous des RIDERS et vous avez tous rendu la course si amusante et ICONIQUE !!”

LE RÔLE D’ELLEN POMPEO’S ‘GREY’S ANATOMY’ SERA considérablement RÉDUIT ALORS QU’ELLE REJOINT LE PROJET HULU

Elle a également assuré aux fans qu’elle ne serait pas une étrangère au Grey Sloan Memorial.

“Je t’aime à la folie et je t’apprécie tout de suite”, a-t-elle ajouté. “Ce n’est pas votre première fois sur les montagnes russes… vous savez que le spectacle doit continuer et je reviendrai certainement vous rendre visite. Avec beaucoup d’amour et une immense gratitude XoE.”

Le dernier épisode de Pompeo sera diffusé en février. Sa note est arrivée une semaine après la finale d’automne de l’émission.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Au cours de ses près de deux décennies dans la série, le personnage de Pompeo a connu sa part de hauts et de bas, notamment en passant de stagiaire à chef de la chirurgie générale à l’hôpital et en épousant son collègue docteur Derek Shepherd (Patrick Dempsey) pour le faire mourir dans un accident de voiture dans la 11e saison.

L’actrice a également remercié la “reine” Shonda Rhimes après que la créatrice de l’émission ait publié sa propre note sur la sortie de Pompeo.

“Quelle course folle ces 19 dernières saisons ont été”, a écrit Rhimes, qui a quitté la série en 2017, sur son Instagram. “Rien de tout cela n’aurait été possible sans l’incomparable @ellenpompeo, la seule et unique Meredith Grey. Ce n’est pas un au revoir, c’est à plus tard ! J’ai hâte de voir ce qui attend Ellen, Meredith et Grey Sloan Mémorial. #greysanatomy.”

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Le dernier épisode officiel de Pompeo sera diffusé le 23 février.