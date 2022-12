La star de “Grey’s Anatomy”, Ellen Pompeo, a “manifesté” sa maison de plage de 6,4 millions de dollars

Au moment de l’achat, Pompeo avait obtenu sa place parmi les acteurs les mieux payés. Selon Forbes en 2012, Pompeo a gagné environ 275 000 $ par épisode lors de la huitième saison et a obtenu ce même salaire pour les saisons 9 et 10, avec des paiements supplémentaires provenant de la syndication.

Construite en 1979, la maison mesure environ 3 000 pieds carrés et a dû être “complètement reconstruite à cause des dégâts causés par la mer et l’air salin”, a-t-elle déclaré.

Avance rapide près d’une décennie plus tard, et Pompeo profite enfin de sa maison de plage de Malibu entièrement rénovée et décorée après avoir annoncé en août qu’elle prendrait du recul par rapport à l’émission à succès.

Selon Divertissement hebdomadairePompeo continuera à servir de producteur exécutif mais n’apparaîtra que dans huit épisodes du drame médical emblématique d’ABC au cours de la 19e saison à venir.

L’actrice va mettre cette augmentation à profit, d’autant plus qu’elle et son mari ont récemment acheté la propriété juste derrière leur maison actuelle à Malibu pour un montant de 10 millions de dollars, selon UN D.

L’architecte d’intérieur et ami de Pompeo, Martyn Lawrence Bullard, a déclaré qu’il réfléchissait déjà aux ajouts qui pourraient être apportés à la maison. Il pense déjà à un court de tennis, à de vastes jardins et à une maison plus spacieuse avec une chambre pour chaque enfant.

“Cela donnera à Ellen un véritable domaine Malibu”, a-t-il déclaré.

