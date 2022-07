La star de Grey Man Dhanush S’OUVRE sur son travail avec Russo Brothers; “Je devais livrer pour qu’ils viennent chercher plus de talents en Inde”

Dhanush est un artiste vedette. L’homme est venu à un long chemin, d’être une blague par les membres de son équipage pour être devenu un héros à travailler dans un film hollywoodien. Le voyage est-il inspirant? Dhanush a été vu dans The Grey Man et les premières critiques des critiques affirment que seule sa présence est la grâce salvatrice du film et que c’est le plus grand compliment pour la star. Tout en partageant son expérience de travail dans le film Russo Brothers, Dhanush a déclaré qu’il n’était pas du tout nerveux mais qu’il se sentait responsable car il est conscient que l’Occident surveille notre talent et qu’il devrait faire de son mieux et il l’a fait.

Lors d’une interaction avec Indian Express, l’acteur est devenu franc et a répondu lorsqu’on lui a demandé d’être nerveux ou plutôt sous pression, ce à quoi il a répondu : ” Je n’étais pas du tout nerveux. J’ai senti que j’avais une responsabilité, maintenant que l’Occident regarde les talents de Inde, je sentais que je devais livrer pour qu’ils viennent chercher plus de talents d’ici, c’était la seule chose que j’avais en tête. Sinon, je ne ressentais aucune pression. Travailler avec les frères Russo était un processus très simple et fluide. Ils parlent à propos des personnages et ils rendent tout si facile pour vous. C’était vraiment amusant de travailler avec eux”.

Dhanush a été vu pour la dernière fois à Arangi Re avec Sara Ali Khan et, comme d’habitude, il a laissé ses téléspectateurs bouleversés par sa performance et comment. Bien que le film ait fait face à de nombreuses réactions négatives pour avoir traité la maladie mentale avec insensibilité, Dhanush a été félicité pour sa performance honnête. L’acteur était également dans l’actualité en raison de sa séparation d’avec sa femme Aishwaryaa qui a laissé de nombreux cœurs brisés. Le couple a annoncé sa séparation en janvier de cette année et a demandé de respecter leur décision et de continuer à leur donner de l’amour.