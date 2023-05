La star de Grantchester, Kacey Ainsworth, se sépare de son mari plombier de 18 ans alors qu’elle montre son nouveau petit ami sur Instagram

La star de GRANTCHESTER, Kacey Ainsworth, a mis fin à son mariage avec le plombier Darren Hales après 18 ans.

L’ancienne actrice d’EastEnders, 54 ans, sort maintenant avec l’acteur Liam Tobin après s’être séparée discrètement de son mari en lock-out.

Bbc

Kacey Ainsworth avec Jessie Wallace et Elaine Lordan[/caption] TVI

Kacey dans la sixième série de Grantchester[/caption] Instagram Instagram

Elle est dans une nouvelle relation avec Liam Tobin[/caption]

Kacey a célébré le 50e anniversaire de son nouveau petit ami avec une sélection de clichés sur Instagram.

Ils se sont rencontrés après avoir joué ensemble dans le drame britannique Then and Now en 2020.

Sous-titrant le cliché de 2021, Kacey a déclaré: «Donc, notre Liam a 50 ans. Quelle fête géniale… un grand merci de notre part à tous, y compris à tous ceux qui se sont rendus là-bas pour célébrer avec le charmant gars. Comme attire Comme je suppose.

Kacey a rejoint le casting d’EastEnders en 2000 en tant que Little Mo avant de faire sa dernière apparition six ans plus tard.

Elle a ensuite joué dans le drame policier ITV Grantchester en 2014, en tant que Cathy Keating.

Plus récemment, elle a rejoint le Lidless Theatre pour interpréter Leaves Of Glass.

Kacey a admis : « C’est un baptême du feu, mais je suis là pour ça.

«Mon et mon cerveau sont en feu mais je. Suis. Mauvais. A ** e.

Kacey a remporté un certain nombre de récompenses au cours de son séjour sur EastEnders, dont la meilleure actrice aux British Soap Awards et l’actrice la plus populaire aux NTA.